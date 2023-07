Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: “Κλείδωσαν” οι υποψηφιότητες Αχτσιόγλου και Παππά

Οι βασικές υποψηφιότητες, οι διαφωνίες για το συνέδριο και ο δρόμος προς την εκλογή νέου αρχηγού.

Του Γιάννη Τσακίρη

Ο κύβος ερρίφθη. Η Έφη Αχτσιόγλου κάνει την αρχή καθώς αύριο θα ανακοινώσει σε ειδική εκδήλωση την υποψηφιότητα της για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Εκτός από την Έφη Αχτσιόγλου «κλειδωμένη» είναι και η υποψηφιότητα του Νίκου Παππά, ο οποίος θα κάνει τις ανακοινώσεις για την κάθοδο του στην κούρσα της διαδοχής από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνουν τελικά οι Ευκλείδης Τσακαλώτος , Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης

«Δεν μπορώ να σας πω σίγουρα αν είναι καλύτερο να υπάρχει ένα ή τέσσερα. Σε κάθε περίπτωση, ο πλουραλισμός δεν κάνει κακό και δείχνει και μια εσωτερική συζήτηση και μια ποικιλία προτάσεων, είναι και μια δυναμική να υπάρχουν πολλές προτάσεις», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος στον Alpha.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τέθηκε το θέμα του «οδικού χάρτη» με το θέμα να παραπέμπεται για την τελική απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή.

Η μία πλευρά κάνει λόγο για διαρκές συνέδριο στις 25-26 Αυγούστου και εκλογή ηγεσίας 3-10 Σεπτεμβρίου, ενώ η άλλη για συνέδριο στις αρχές Σεπτεμβρίου και εκλογή ηγεσίας 24/9 και 1/10

Ο Νίκος Παππάς είναι της άποψης «να βρεθεί λύση που θα δίνει χρόνο και δεν θα πηγαίνει μακριά…», ενώ ο Παύλος Πολάκης είπε πως, άλλαξε γνώμη από την προηγούμενη συνεδρίαση. «Θεωρώ πως το συνέδριο και η εκλογή ηγεσίας πρέπει να μετατεθούν για το Νοέμβριο».

Στη συνεδρίαση έγινε μια πρώτη συζήτηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές ενώ αποφασίστηκε ομόφωνα η τοποθέτηση του Στέργιου Καλπάκη στη θέση του εκπροσώπου Τύπου μετά την παραίτηση της Πόπης Τσαπανίδου.

