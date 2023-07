Οικονομία

Market Pass, αυξήσεις στο Δημόσιο, αύξηση αφορολογήτου: Τι και πόσα κερδίζετε (παραδείγματα)

Μέτρα στήριξης 1,1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο.Τι θα ισχύσει για την κάθε παρέμβαση.

Όφελος από 90 έως και 240 ευρώ θα έχουν όσοι έχουν παιδιά λόγω της αύξησης του αφορολόγητου, ενώ για την παράταση του Market Pass διευκρινίζεται ότι οι παλαιοί δικαιούχοι δεν απαιτείται να κάνουν εκ νέου αίτηση.

Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύσει για μείωση της φορολογίας, market pass, youth pass, ΕΝΦΙΑ κλπ..

1. Μείωση φορολογίας εισοδήματος

Μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τους φορολογούμενους με παιδιά, για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2024, για τους οποίους έμμεσα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο. Συγκεκριμένα με την αναπροσαρμογή της έκπτωσης φόρου αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά και διαμορφώνεται ως εξής: από 9.000 σε 10.000 ευρώ για οικογένειες με 1 παιδί, από 10.000 σε 11.000 ευρώ για δύο παιδιά, από 11.000 σε 12.000 για τρία παιδιά κ.ο.κ. από 1/1/2024. Ωφελούμενοι είναι 1,34 εκατ. φορολογούμενοι (με περισσότερα από 4 εκατ. μέλη οικογενειών) με εξαρτώμενα τέκνα και το ετήσιο κόστος διαμορφώνεται στα 135 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, το όφελος για τις οικογένειες με δύο παιδιά είναι 220 ευρώ το χρόνο, το οποίο θα φανεί μέσα στη χρονιά μέσω της μείωσης της παρακράτησης του φόρου εισοδήματος. Η ισχύουσα και η νέα έκπτωση του φόρου εισοδήματος κλιμακώνεται ως εξής:

Έκπτωση φόρου 2023 (Euro) Έκπτωση φόρου 2024 (Euro) Ετήσιο όφελος (Euro)

τέκνο 810 900 90 τέκνα 900 1120 220 τέκνα 1120 1340 220 τέκνα 1340 1580 240

2. Market Pass

Παρατείνεται για τρεις μήνες (έως και τον Οκτώβριο του 2023) η χορήγηση της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της αύξησης του πληθωρισμού (Market Pass). Οι αιτήσεις θα εξετασθούν με βάση τα εισοδήματα του 2022, δηλαδή τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα εκδοθούν φέτος.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών, που είναι 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, συν 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος έως 1.000 ευρώ αγορών. Συνεπώς, η ενίσχυση κυμαίνεται από 22 έως 100 ευρώ το μήνα (66 έως 300 ευρώ για το τρίμηνο της παράτασης). Δεν επιτρέπεται η ανάληψη του ποσού ή η μεταφορά του σε τρίτον. Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Παραμένουν τα ίδια κριτήρια, εισοδηματικά (έως 16.000 ευρώ ο άγαμος, 24.000 ευρώ ο έγγαμος συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο) και περιουσιακά (έως 250.000 ευρώ ο άγαμος, 400.000 ευρώ ο έγγαμος).

Η ενίσχυση χορηγείται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την ψηφιακή κάρτα, η ενίσχυση θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές σε καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές. Επίσης, η ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα παραμείνει ενεργοποιημένη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Αν ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα λαμβάνει το 80% της ενίσχυσης, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς.

Το δημοσιονομικό κόστος για το 2023 είναι 251 εκατ. ευρώ ενώ οι ωφελούμενοι είναι 2,8 εκατ. νοικοκυριά με 7,5 εκατ. μέλη.

3. Youth Pass

Θεσπίζεται από φέτος το Youth Pass ύψους 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών που αποτελεί ουσιαστικά τη μονιμοποίηση του «Freedom Pass», το οποίο είχε χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται κάθε χρόνο με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Δικαιούχοι είναι όσοι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έχουν συμπληρώσει το 18ο και 19ο και δεν έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του δικαιούχου παραμένει ενεργοποιημένη για δύο χρόνια μετά την έκδοσή της.

Το Youth Pass θα καταβληθεί τον Σεπτέμβριο. Το κόστος είναι 30 εκατ. ευρώ για το 2023 και οι ωφελούμενοι: περίπου 200.000 νέοι 18 και 19 ετών.

4. Φαρμακευτική δαπάνη

Μονιμοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2024 η μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τους συνταξιούχους από τους οποίους κόπηκε σταδιακά κατά την περίοδο 2016-2019 το ΕΚΑΣ. Το κόστος είναι 38 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι περίπου 200.000 πρώην δικαιούχοι ΕΚΑΣ.

5. Μείωση ΕΝΦΙΑ

Από το 2024 ισχύει μείωση 10% για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρες. Η έκπτωση θα υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του φόρου και θα δίνεται αναλογικά για τις ημέρες του έτους που είναι ασφαλισμένη η κατοικία. Η ασφάλιση πρέπει να αφορά το σύνολο της αξίας του ακινήτου επί της οποίας υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης θα καθοριστούν με Υπουργική απόφαση.

6. Πλαφόν στα ενοίκια

Ορίζεται για το έτος 2023 πλαφόν 3% στις αυξήσεις των ενοικίων που καταβάλλει το Δημόσιο και οι φορείς του Δημόσιου τομέα για τη στέγαση κρατικών υπηρεσιών.

7. Αυξήσεις σε 9.500 συνταξιούχους

Πρόκειται για αύξηση συντάξεων σε 9.500 δικαιούχους που εντάσσονται στην ειδική κατηγορία «μικρό Δημόσιο» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). Αφορά κυρίως συνταξιούχους παθόντες εν υπηρεσία, θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων, καλλιτέχνες, λογοτέχνες κ.ά. Η πλειονότητα τους (περίπου 8.000) θα δουν αύξηση 7,75% στις συντάξιμες αποδοχές τους, ενώ οι υπόλοιποι θα δουν αυξήσεις μεγαλύτερες του 7,75% με αναδρομική μάλιστα ισχύ από το 2017.

8. Αξιολόγηση οικονομικών προγραμμάτων

Θεσπίζεται αρμοδιότητα του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον υπολογισμό της δημοσιονομικής επίπτωσης των προγραμμάτων των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με μεθοδολογία που θα αναπτύξει το Συμβούλιο. Η αξιολόγηση θα γίνεται με πρωτοβουλία των κομμάτων.

