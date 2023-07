Κόσμος

Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Συνάντηση Ερντογάν με Μακρόν και Σούνακ

Τι συζητήθηκε μεταξύ των ηγετών. Ποια θέματα είναι ψηλά στην ατζέντα τους.

Ο Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε σήμερα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Βίλνιου. Ο Ερντογάν συναντήθηκε αργότερα και με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ. Ο Ερντογάν θα συναντηθεί και με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο πλαίσιο των επαφών του σήμερα. Η συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να ξεκινήσει στις 18.00, σύμφωνα με την ανταποκρίκτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν έφτασε στο Εκθεσιακό και Εκθεσιακό Κέντρο LITEXPO, συνοδευόμενος από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Hakan Fidan και τον υπουργό Άμυνας Yasar Guler. Ο Ερντογάν είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Καναδό πρωθυπουργό Justin Trudeau.

Συνάντηση και με Σούνακ

Το πράσινο φως που έδωσε η Τουρκία στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ χαιρέτισε ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ σε διμερή συνάντηση που είχε με τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Ο κ. Σούνακ συνεχάρη τον Τούρκο Πρόεδρο «για τις προσπάθειές του» επ' αυτού.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν επίσης την κοινή τους δέσμευση στην εκπλήρωση της πλήρους δυναμικής στις διμερείς σχέσεις, με άξονα τους εμπορικούς δεσμούς και την «ισχυρή συνεργασία» στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Στη συζήτηση περί ευκαιριών για περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, περιλαμβανομένης της προηγμένης τεχνολογίας άμυνας και της αντιμετώπισης της κοινής πρόκλησης του μεταναστευτικού, ο κ. Σούνακ σημείωσε πως η πάταξη των εγκληματικών συμμοριών διακινητών συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για τον ίδιο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναθέσουν στους Υπουργούς Εξωτερικών τους να εξετάσουν πτυχές στενότερης συνεργασίας αναφορικά με το μεταναστευτικό και το οργανωμένο έγκλημα.Συμφώνησαν επίσης να εμβαθύνουν τη διμερή συνεργασία ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών ασφαλείας και την πάταξη της τρομοκρατίας.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν, εξάλλου, ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για την πρόσφατη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Τουρκία. Οι κ.κ. Σούνακ και Ερντογάν συμφώνησαν στη σημασία εξασφάλισης παράτασης στη συμφωνία για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών από τη Μαύρη Θάλασσα.

Συνομιλία με Μπάιντεν

Λίγα λεπτά πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής, ο Ερντογάν είχε μια σύντομη συνομιλία με τον Μπάιντεν αμέσως μετά την οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έσφιξε το χέρι Μπάιντεν και συνομίλησε για λίγο μαζί του. Η φωτογραφία των Μπάιντεν και Ερντογάν που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας διαδόθηκε στον Τύπο.

