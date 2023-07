Αθλητικά

Ολυμπιακός - Κίνι: Το “who is who” της νέας μεταγραφής

Μετά τον Ιμπόρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τον ακραίο μπακ Κίνι.

Μετά τον Βιθέντε Ιμπόρα, ο Ολυμπιακός επισημοποίησε και τη συμφωνία του με τον Κίνι, που βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα (όπως και ο Ιμπόρα).

Ο Χοακίν Χοσέ Μαρίν Ρουθ, όπως είναι το κανονικό όνομά του, είναι 34 ετών και καλύπτει τη θέση του δεξιού μπακ.

Γεννήθηκε στην Κόρδοβα και σε μικρή ηλικία αγωνίστηκε στις Σένεκα, Αντεκέρα και Λουθένα, ενώ τη διετία 2012-2014 πέρασε από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, την Καστίγια.

Το 2014 υπέγραψε στη Ράγιο Βαγεκάνο, με την οποία σε τρεις σεζόν αγωνίστηκε σε 77 παιχνίδια. Από το 2017 μέχρι και την περασμένη σεζόν έπαιξε στη Γρανάδα, με συνολικό απολογισμό 142 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 104 αγώνες στη La Liga.

Προέρχεται από «γεμάτη» σεζόν (31 συμμετοχές), κατά την οποία βοήθησε τη Γρανάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και την επάνοδο στη La Liga.

