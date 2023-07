Κοινωνία

Ταυτότητες: Τι αλλάζει, πώς θα είναι και πόσο θα κοστίζουν

Τον Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ θα γίνει η παρουσίαση των νέων ταυτοτήτων, ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νότης Μηταράκης, δίνοντας ταυτόχρονα και τις προδιαγραφές τους,

-

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα γίνει η παρουσίαση των νέων ταυτοτήτων, ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νότης Μηταράκης, δίνοντας ταυτόχρονα και τις προδιαγραφές τους, σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Action 24.

Όπως είπε ο υπουργός, οι νέες ταυτότητες θα έχουν μορφή πιστωτικής κάρτας, το κόστος τους θα είναι στα 10 ευρώ, όπως έχει προβλεφθεί από το 2018 και θα έχουν ημερομηνία λήξεως στα 10 χρόνια.

Τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα σύστημα «γεωεντοπισμού» σε αυτές, αλλά θα είναι έγγραφα που δεν θα παραχαράσσονται και θα ενισχύουν την ασφάλεια του πολίτη, καθώς θα έχουν ειδικές προδιαγραφές για αυτό το σκοπό.

Στην συνέντευξη του ο κ. Μηταράκης τόνισε επίσης την ανάγκη να βρεθούν περισσότεροι αστυνομικοί σε ενεργό ρόλο στο πεδίο, δίπλα στους πολίτες και να απαλλαγούν από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο υπουργός, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό θα μπορέσει να απαλλαχθεί ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών από εργασίες που αφορούν στη γραφειοκρατία και να βρεθούν στους δρόμους για να επιτευχθεί ο στόχος της καλύτερης αστυνόμευσης, πρόληψης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και ειδικά των μικρών εκφάνσεων αυτής που αφορούν στις γειτονιές. Μάλιστα επεσήμανε πως αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους που θέτει τους επόμενους 12 μήνες.

Ο κ. Μηταράκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, σημείωσε πως γίνονται συζητήσεις με το υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να υπάρξουν αυστηρότερες ποινές σε μικρά παραπτώματα, που θα συντελέσουν στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας.

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφερόμενος στα ζητήματα φύλαξης των πανεπιστημίων, σημείωσε πως το πλαίσιο της «Πανεπιστημιακής Αστυνομίας» επανεξετάζεται και πως θα πρέπει τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην φύλαξή τους, καθώς δεν είναι ο ρόλος της Αστυνομίας αυτός, αλλά να παρεμβαίνει σε περιστατικά αξιόποινων πράξεων.

Για την παιδική και εφηβική παραβατικότητα τόνισε ότι είναι ένα πρόβλημα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και πως δεν λύνεται με φυλακίσεις παρά μόνο σε ακραία περιστατικά.

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τον θάνατο νεαρού άνδρα στο Μοσχοχώρι, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ο κ. Μηταράκης σημείωσε πως έχει δοθεί οδηγία για επανεκπαίδευση όλων των αστυνομικών για περιπτώσεις καταδίωξης και εμπλοκής. Όπως είπε, αυτή θα γίνει με ένα ήδη υπάρχον πλαίσιο το οποίο αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2021 και θα ξεκινήσει άμεσα σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της χώρας.

Για το μεταναστευτικό ο κ. Μηταράκης τόνισε πως ο φράχτης του Έβρου θα επεκταθεί όπως έχει ήδη αποφασιστεί, ενώ εντός του Ιουλίου ξεκινούν τα έργα.

Τέλος, απάντησε και για ένα περιστατικό που αποκαλύφθηκε στον Τύπο, κατά το οποίο ο ίδιος, ενώ βρισκόταν με τη συνοδεία του, τον σταμάτησε η Τροχαία για αλκοτέστ. Όπως είπε, το περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο, δεν οδηγούσε ο ίδιος, ενώ πήγαν όλα καλά κατά τον έλεγχο.

Μάλιστα, όπως είπε, συνομίλησε με τους αστυνομικούς οι οποίοι χάρηκαν βλέποντας την πολιτική ηγεσία να συζητά μαζί τους.

