“Το Χαμόγελο του Παιδιού”: Ανησυχητικά τα στοιχεία για εξαφανίσεις και κακοποιήσεις παιδιών

Ο απολογισμός του "Χαμόγελου του Παιδιού" για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Αύξηση παρουσίασαν τα περιστατικά εξαφάνισης παιδιών και εφήβων, καθώς και οι καταγγελίες κακοποίησης και παραμέλησης που διαχειρίστηκε το Χαμόγελο του Παιδιού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023, συγκριτικά με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, το Χαμόγελο υποστήριξε 60.468 παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ δέχτηκε 114.991 κλήσεις στις τέσσερις γραμμές υποστήριξης που λειτουργούν με ευθύνη του οργανισμού.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του φορέα Κώστας Γιαννόπουλος και τα αρμόδια στελέχη του, τα περιστατικά εξαφάνισης παιδιών και εφήβων παρουσίασαν αύξηση 12% (πρόκειται κατά κύριο λόγο για κορίτσια, ελληνικής υπηκοότητας, ηλικίας 13-17 ετών) και οι καταγγελίες κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών αυξήθηκαν κατά 17%. Ωστόσο, επιπλέον, διπλασιάστηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν σε δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, ο Κώστας Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι τα σπίτια του οργανισμού σε Περιστέρι και Μαρούσι μετατράπηκαν σε Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας. Ο οργανισμός διαθέτει ήδη ανάλογες δομές στο Αγρίνιο, τη Χαλκίδα και τον Πύργο. Επίσης, το Σπίτι στην Ηρακλείτσα Καβάλας θα φιλοξενεί αποκλειστικά ασυνόδευτους ανήλικους σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης ημιαυτόνομης διαβίωσης, 9 διαμερίσματα στην Αθήνα και 3 στη Θεσσαλονίκη έχουν ήδη ετοιμαστεί να υποδεχτούν παιδιά του φορέα, από 15 ετών και άνω. Ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ο μόνος φορέας παιδικής προστασίας που έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις ως προς τα κτιριακά, που ήταν και το μόνο πεδίο εκκρεμοτήτων για τον οργανισμό.

Το Χαμόγελο του Παιδιού προέβη σε απολογισμό και όσον αφορά τις επανενώσεις παιδιών και οικογενειών που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων του. Διαχρονικά, 1 στα 2 παιδιά που φτάνουν στον φορέα, επιστρέφουν (κατόπιν στήριξης) στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή αποκαθίστανται μέσω αναδοχής ή τεκνοθεσίας. Αναλυτικά, μέχρι σήμερα έχει ανατεθεί στο Χαμόγελο η φροντίδα 1.055 παιδιών από τις εισαγγελικές αρχές της χώρας, τα οποία έχουν φιλοξενηθεί στα 11 σπίτια του οργανισμού που λειτουργούν πανελλαδικά, και από αυτά, τα 390 έχουν φύγει επιστρέφοντας στο οικογενειακό περιβάλλον μετά από στήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους, ακόμα 113 έχουν αποκατασταθεί μέσω τεκνοθεσίας και 29 μέσω αναδοχής. Το πρώτο εξάμηνο του 2023, τα αντίστοιχα περιστατικά διαμορφώθηκαν ως εξής: Στα 11 σπίτια του Χαμόγελου του Παιδιού φιλοξενήθηκαν 226 παιδιά εκ των οποίων 38 αποχώρησαν, εκ των οποίων κατά 31,5% λόγω επανένωσης, κατά 29% λόγω τεκνοθεσίας ή αναδοχής και κατά 10,5% λόγω ενηλικίωσης και αυτόνομης διαβίωσης μέσω επαγγελματικής αποκατάστασης.

Όσον αφορά τις κλήσεις που δέχτηκε ο οργανισμός, ο μέσος χρόνος αναμονής ήταν 12 δευτερόλεπτα, ενώ κάθε περίπου 3,5 ώρες το Χαμόγελο του Παιδιού χρειάστηκε να προχωρήσει στην ενημέρωση αρμόδιων εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών για ένα παιδί σε κίνδυνο. Οι τέσσερις γραμμές που λειτουργούν με ευθύνη του Χαμόγελου είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056, η Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 (αρμοδιότητα στην Ελλάδα), η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 (αρμοδιότητα στην Ελλάδα) και, τέλος, η Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους ενήλικες 1017 στο πλαίσιο της οποίας ο οργανισμός διαχειρίστηκε 61 περιστατικά εξαφάνισης ενηλίκων. Συνολικά, ο οργανισμός έλαβε κατά μέσο όρο 639 κλήσεις την ημέρα. Ως προς τους χρόνους ανταπόκρισης του μηχανισμού για τα εξαφανισμένα παιδιά και τους ενήλικες, είναι ενδεικτικό ότι από τα περιστατικά που έφτασαν στο Χαμόγελο, ο μεγαλύτερος χρόνος εντοπισμού αγνοούμενου παιδιού είναι οι 48 ώρες ενώ αντίστοιχα για τους ενήλικες οι 72 ώρες.

Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάστηκαν τα παιδιά που μίλησαν στο Χαμόγελο, αφού τουλάχιστον 1 παιδί κάθε 2 ημέρες ζήτησε βοήθεια για σχολικό εκφοβισμό, 1 παιδί κάθε 2 ημέρες χρειάστηκε στήριξη για αυτοκτονικό ιδεασμό, 1 καταγγελία κάθε 4 ημέρες αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση παιδιού και τουλάχιστον 2 καταγγελίες την ημέρα σωματική κακοποίηση.

Τέλος, το Χαμόγελο του Παιδιού υποστήριξε το α' εξάμηνο του 2023, 11.264 παιδιά και τις οικογένειές τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας και 8.769 παιδιά με δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας στον τομέα της Υγείας.

Στα επόμενα σχέδια του οργανισμού, περιλαμβάνεται η λειτουργία Κινητής Ιατρικής Μονάδας Νεογνών και Παιδιών στα Χανιά Κρήτης, κατόπιν αιτήματος του ΕΚΑΒ και η δημιουργιία διαδραστικού εκπαιδευτικου εργαλειου με θεμα την ασφα?λεια στο διαδικτυο σε συνεργασια με το Παιδαγωγικο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρητης.

