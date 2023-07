Πολιτική

Μπελέρης - Μητσοτάκης σε Ράμα: Να επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της κράτησής του

Ο Πρωθυπουργός έθεσε με έμφαση την ανάγκη να επιλυθεί το ζήτημα άμεσα τονίζοντας ότι τίθεται ζήτημα κράτους Δικαίου στην Αλβανία

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός στην κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, συζήτησε το θέμα του Φρέντη Μπελέρη.

Ο Πρωθυπουργός έθεσε με έμφαση την ανάγκη να επιλυθεί το ζήτημα άμεσα τονίζοντας ότι τίθεται ζήτημα κράτους Δικαίου στην Αλβανία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας παραμένει στη φυλακή εδώ και περισσότερες από 50 ημέρες, με τον ίδιο να καταγγέλλει την κυβέρνηση Ράμα για «καθεστώς τρομοκρατίας» και προσπάθεια να κρύψει στοιχεία, που καταδεικνύουν την υφαρπαγή περιουσιών της ελληνικής εθνικιής μειονότητας.

Το πρωί της Τετάρτης, στο περιθώριο της Συνόδου, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ αύριο θα είναι και το τετ-α-τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς.

