Ίσμα Τουλάτου: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της

Η 49χρονη δημοσιογράφος πέθανε τρεις ημέρες πριν φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στη Φλόκα της Αρχαίας Ολυμπίας θα ταφεί η δημοσιογράφος Ίσμα Τουλάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, η κηδεία της συναδέλφου Ισμήνης (Ίσμας) Τουλάτου θα τελεστεί το Σάββατο, 15 Ιουλίου 2022, στις 12μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στο χωριό Φλόκα στην Αρχαία Ολυμπία.

Η 49χρονη δημοσιογράφος, η οποία κάλυπτε το πολιτιστικό ρεπορτάζ, κατέρρρευσε στο σπίτι της υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όσον αφορά το παιδί οι γιατροί προχώρησαν σε καισαρική και έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή με το νεογέννητο να νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα εντατικης νοσηλείας νεογνών του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».

