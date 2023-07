Οικονομία

Σταϊκούρας: 188 σημαντικά έργα ύψους 27,6 δις για την Ελλάδα του 2030

Τις βασικές προτεραιότητες στον τομέα των υποδομών παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο FinForum 2023, που διεξάγεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Στην πρώτη του εμφάνιση μετά τις προγραμματικές δηλώσεις ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι το αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 περιλαμβάνει συνολικά 188 σημαντικά έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 27,6 δισ. ευρώ.

Κυρίαρχη θέση στον σχεδιασμό αυτό κατέχουν τα εμβληματικά έργα, με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παρέχει κάποιες λεπτομέρειες για την πρόοδο των εργασιών. Πρώτο και καλύτερο το μετρό Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού άνω των 2 δισ. ευρώ. «Αναμένεται να εξυπηρετεί, εντός του 2024, περίπου 300.000 μετακινούμενους συμπατριώτες μας ημερησίως. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2023, θα έχει οριστικοποιηθεί και η τελική χάραξη των νέων επεκτάσεων του, ώστε η ωρίμανση της δημοπράτησης της - κατά προτεραιότητα - επέκτασης προς τα βορειοδυτικά να προχωρήσει μέσα στην τετραετία που ξεκινάει. Σύντομα, μετά την παράδοση του βασικού έργου, θα παραδοθεί σε λειτουργία και η επέκταση προς Καλαμαριά» σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας.

Το δεύτερο εμβληματικό έργο είναι ο αυτοκινητόδρομος Ε-65, που στο σύνολό του αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στην τετραετία, ενώ το τμήμα Λαμία - Ξυνιάδα εκτιμάται ότι θα παραδοθεί έως τις αρχές του 2024. Το τρίτο είναι ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος. «Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2022 και έχει σημειώσει πρόοδος υλοποίησης άνω του 15%. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025» επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας. Τέταρτο εμβληματικό έργο η οδική σύνδεση Άκτιο - Αμβρακία, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2023 και πέμπτο ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός, όλα τα μέτωπα θα έχουν ανοίξει εντός του 2024, τα τμήματα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος και το Χερσόνησος - Νεάπολη έχουν συμβασιοποιηθεί κι εντός της τετραετίας αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, ενώ στο μεταξύ θα δρομολογηθεί και η κατασκευή του τμήματος Χανιά - Χερσόνησος.

Έκτο εμβληματικό Έργο είναι η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, με τις πρόδρομες εργασίες να βρίσκονται στο 50%. «Ο πρώτος μετροπόντικας έχει ήδη διανύσει τα πρώτα 30 μέτρα και είναι σε φάση συστηματοποίησης της εκσκαφής. Ο δεύτερος είναι ήδη στην Ελλάδα και αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας. Στα εμβληματικά έργα εντάσσονται επίσης η παράκαμψη Χαλκίδας - Ψαχνών και το τμήμα Μπράλος -Άμφισσα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε ακόμα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μεγάλων σιδηροδρομικών έργων που θα συνδέουν τα έξι μεγάλα λιμάνια με το σιδηροδρομικό δίκτυο, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας ως διαμετακομιστικό κόμβο. Προανήγγειλε, τέλος, σημαντικές επενδύσεις σε εγγειοβελτιωτικές και αρδευτικές υποδομές, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη δημοπρατηθεί τα αρδευτικά έργα της περιοχής Βάλτου-Αμφιλοχίας, στο Μπραμιανό της Ιεράπετρας, το φράγμα Ενιπέα και το φράγμα του Ταυρωνίτη. Σε αυτά θα προστεθούν 63 μεγάλα αρδευτικά έργα, προϋπολογισμού 784.000.000 ευρώ, που βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις ωρίμανσης, η υλοποίηση των οποίων θα επιταχυνθεί.

