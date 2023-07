Πολιτική

Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Συνάντηση Δένδια - Ερντογάν (εικόνες)

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την εκλογική νίκη της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύντομη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στον διάδρομο της αίθουσας όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Δένδιας, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την εκλογική νίκη της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύντομη συνάντηση στον διάδρομο της αίθουσας όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του #ΝΑΤΟ στο Βίλνιους με τον @RTErdogan, ο οποίος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την εκλογική νίκη της ΝΔ και του @PrimeministerGR. pic.twitter.com/NPYl13VsMm — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 11, 2023

