Κοινωνία

Φωτιές: Ο χάρτης με τις περιοχές υψηλού κινδύνου την Τετάρτη

Συνολικά 49 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Οι περιοχές στις οποίες υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο. Ο χάρτης και οι οδηγίες της ΓΓΠΠ.

Συνολικά 49 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη χώρα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης τους.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε: Χίο, Σάμο, Ικαρία, Λασίθι, Ηράκλειο, και Ρέθυμνο.

Επίσης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναμένονται συνθήκες καύσωνα με την ονομασία CLEON από αύριο Τετάρτη (12-07-2023) έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Ο καύσωνας αυτός εντάσσεται στα Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα με διάρκεια τουλάχιστον έξι ημερών με θερμότερες ημέρες την Παρασκευή (14-07-2023) και το Σάββατο (15-07-2023).

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

