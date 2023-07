Πολιτική

Φάμελλος: Η κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιεί το περιβάλλον ως σημαία ευκαιρίας

Στην αυριανή ψηφοφορία του Ευρωκοινοβουλίου για τον Κανονισμό Αποκατάστασης της Φύσης, αναφέρεται με δήλωσή του ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σημειώνοντας ότι «θα αποδείξει ποιες πολιτικές δυνάμεις, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, βρίσκονται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Εξηγεί ότι «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο νομοθέτημα στη μάχη για το κλίμα και το περιβάλλον και την επιβίωση, που θα σηματοδοτήσει και το μέλλον των επόμενων γενεών» και προσθέτει: «Έως σήμερα, η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έχει αντιταχθεί στην συγκεκριμένη πρόταση νομοθεσίας, αγνοώντας τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις, τις θέσεις πολλών οικονομικών και παραγωγικών φορέων και την κοινωνία των πολιτών».

Ακολούθως ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της ΝΔ υποστηρίζοντας ότι «έχει ενσωματώσει πρόχειρα τους προτεινόμενους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και αξιοποιεί το περιβάλλον ως σημαία ευκαιρίας χωρίς να προχωρά στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στη διοίκηση. Ως αποτέλεσμα, οι περιοχές προστασίας της φύσης μένουν χωρίς θεσμική θωράκιση και η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα παραμένει μετέωρη και υπό αμφισβήτηση».

Κλείνοντας αναφέρει ότι «μένει να δούμε το αποτέλεσμα της αυριανής ψηφοφορίας, αλλά και τη στάση που θα κρατήσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ευρωβουλευτές. Ελπίζουμε ότι όλοι και όλες θα αποδείξουν ότι είναι με την πρόοδο, την αειφορία και τη βιωσιμότητα».













