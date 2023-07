Κόσμος

Σύνοδος του ΝΑΤΟ: Η Ουκρανία θα προσκληθεί στη Συμμαχία μετά τον πόλεμο

Το ΝΑΤΟ ανέφερε πως η Ρωσία αποτελεί τη σημαντικότερη και αμεσότερη απειλή για την ασφάλεια των Συμμάχων

Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ οι αρχηγοί των κρατών μελών συμφώνησαν ότι το μέλλον της Ουκρανίας είναι στη Συμμαχία, αλλά θα δεχτεί πρόσκληση για ένταξη εφόσον ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ ήρε την υποχρέωση η Ουκρανία να ακολουθήσει το Ενταξιακό Σχέδιο Δράσης (MAP) αφαιρώντας ουσιαστικά ένα εμπόδιο στον δρόμο του Κιέβου για να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

«Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στο ΝΑΤΟ», ανέφερε διακήρυξη στην οποία συμφώνησαν σήμερα οι ηγέτες των κρατών μελών, προσθέτοντας ότι η ευρωατλαντική ολοκλήρωση του Κιέβου έχει ξεπεράσει την ανάγκη για το Ενταξιακό Σχέδιο Δράσης.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

«Θα είμαστε σε θέση να απευθύνουμε πρόσκληση στην Ουκρανία για ένταξη στη Συμμαχία όταν συμφωνήσουν οι σύμμαχοι και εκπληρωθούν οι όροι», ανέφερε ανακοίνωση.

Αν και οι ηγέτες δεν διευκρίνισαν τους όρους που πρέπει να εκπληρώσει η Ουκρανία, τόνισαν ότι η Συμμαχία θα βοηθήσει το Κίεβο να σημειώσει πρόοδο στη στρατιωτική διαλειτουργικότητα καθώς και σε πρόσθετες μεταρρυθμίσεις στους κλάδους της δημοκρατίας και της ασφάλειας.

«Καταστήσαμε σαφές ότι θα προσκαλέσουμε την Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όταν συμφωνήσουν οι Σύμμαχοι και όταν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Γραμματέας Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η αντίδραση Ζελένκσι

Πριν αρχίσει η Σύνοδος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε τους Ουκρανούς ότι η χώρα θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, ωστόσο λίγο αργότερα εξέφρασε την οργή του, για το γεγονός ότι η Συμμαχία έθεσε προϋποθέσεις για την ένταξη της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ετοιμότητα ούτε να προσκληθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ούτε να γίνει μέλος της Συμμαχίας».

The security reality here on NATO's eastern flank depends on Ukraine. When we applied to join @NATO, we were frank: ???? is de facto already in the Alliance. Our weapons are the weapons of the Alliance. Our values are what the Alliance believes in. Our defense is the very element… pic.twitter.com/V9I5wYh2j7 — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 10, 2023

«Αυτό σημαίνει ότι αφήνεται ένα παράθυρο ευκαιρίας για να διαπραγματευτεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Και για τη Ρωσία, αυτό σημαίνει κίνητρο για να συνεχίσει τον τρόμο της», έγραψε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Μετά την απόφαση που έλαβε το ΝΑΤΟ λοιπόν για το μέλλον της Ουκρανίας, έκανε ανάρτηση στο Twitter, όπου έγραψε πως θα γίνουν συναντήσεις, ώστε η χώρα να λάβει ακόμη περισσότερα όπλα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους εταίρους της χώρας, ενώ τόνισε πως κύριο μέλημα είναι η ασφάλεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Αύριο θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας στο Βίλνιους.

Η άμυνά μας είναι κορυφαία προτεραιότητα και είμαι ευγνώμων στους εταίρους μας για την προθυμία τους να κάνουν νέα βήματα. Περισσότερα όπλα για τους πολεμιστές μας, περισσότερη προστασία της ζωής για ολόκληρη την Ουκρανία! Θα φέρουμε νέα σημαντικά αμυντικά εργαλεία στην Ουκρανία.

Προγραμματίζονται διμερείς συναντήσεις με τους Αμερικανούς, Καναδούς, Γερμανούς, Βρετανούς, Ολλανδούς, Ιάπωνες και άλλους εταίρους.

Tomorrow we will continue our work in Vilnius ????.



Our defense is a top priority, and I am grateful to our partners for their willingness to take new steps. More weapons for our warriors, more protection of life for the whole of Ukraine! We will bring new important defense tools… — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Έχει επίσης προγραμματιστεί η πρώτη εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας».





