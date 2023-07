Life

Άγιος Παντελέημονας- Δολοφονία τρανς: Άναψαν κεριά στη μνήμη της (εικόνες)

Μαζική πορεία στον Άγιο Παντελεήμονα για την άγρια δολοφονία της Κουβανής τρανς Κουβανής που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι μέσα σε λίμνη αίματος. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης στον Άγιο Παντελεήμονα για τη δολοφονία της Κουβανής τρανς, που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της.

Στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άτομα που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες της δολοφονίας της τρανς μέσα. Υπενθυμίζεται ότι η σορός της βρέθηκε από τη σπιτονοικοκυρά, η οποία πήγε εκεί για να πάρει το ενοίκιο και τη βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:00 και έφτασε μέχρι έξω από το σπίτι της 46χρονης τρανς, όπου οι συγκεντρωμένοι άναψαν ένα κεράκι στη μνήμη της.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Αιμορραγικό σοκ είναι η αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, της άτυχης 46χρονης Άννας, που δολοφονήθηκε άγρια μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Φυλής, στον Άγιο Παντελεήμονα, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ειδικότερα, η νεκροψία-νεκροτομής της σορού της Κουβανής τρανς, η οποία πάλεψε μέχρι τέλους για τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό θανάτου μέσα στο σπίτι της στον Άγιο Παντελεήμονα, έδειξε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανώς μαχαίρι.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο βαθιές μαχαιριές στον λαιμό και στο κεφάλι τα τραύματα ήταν επιφανειακά και πιο διάσπαρτα, που όμως και αυτά προκάλεσαν αιμορραγία. Ο δράστης χτύπησε πολλές φορές με το αιχμηρό αντικείμενο την τρανς γυναίκα, ενώ ο θάνατος του θύματος προσδιορίζεται χρονικά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας













