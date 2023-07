Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Η ώρα των ποινών για του 12 καταδικασθέντες

Μαραθώνια αναμένεται η σημερινή δικάσιμος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

-

Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των ελαφρυντικών συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η διαδικασία απαγγελίας της απόφασης στη δίκη για τη δολοφονική επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Άλκη Καμπανό και επέφερε τον τραυματισμό των δύο φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή της Χαριλάου.

Οι 12 νεαροί που κάθονται στο εδώλιο του κατηγορούμενου κρίθηκαν ήδη ομόφωνα ένοχοι, κατά μετατροπή του κατηγορητηρίου, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (από άμεσο ανθρωποκτόνο δόλο) σε βάρος του Άλκη- οι επτά ως αυτουργοί και οι 5 ως συνεργοί στη συγκεκριμένη πράξη. Αντίστοιχη ήταν η απόφαση –με ανάλογη μετατροπή της κατηγορίας, για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πρώτου τραυματία νεαρού, ενώ για την περίπτωση του δεύτερου τραυματία, οι δικαστές έκριναν ένοχους, κατά πλειοψηφία, τους 11 για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και τον τελευταίο ως αυτουργό στην πράξη αυτή (οι μειοψηφήσαντες δικαστές είχαν την άποψη ότι θα έπρεπε να καταδικαστούν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη).

Η σημερινή 49η συνεδρίαση του Κακουργιοδικείου Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι μαραθώνια και θα ξεκινήσει με την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας ως προς την απόρριψη ή μη των ελαφρυντικών περιστάσεων. Τα ελαφρυντικά που αιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης για λογαριασμό των εντολέων τους αφορούν την μετεφηβική ηλικία (για όλους), τον σύννομο βίο (ζητήθηκε για τους 11 από τους 12), την ειλικρινή μεταμέλεια και τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά (κατά περίπτωση αυτά τα δύο).

Κατόπιν διάσκεψης το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφαση επί των ελαφρυντικών, τυχόν αναγνώριση των οποίων οδηγεί σε μειωμένες ποινές. Ακολούθως τον λόγο θα λάβει εκ νέου η εισαγγελέας, που θα προτείνει επί των ποινών, και αφού τοποθετηθούν οι συνήγοροι υπεράσπισης, το δικαστήριο θα αποσυρθεί πάλι ενόψει νέας διάσκεψης, η οποία θα αφορά τις ποινές.

Υπενθυμίζεται ότι οι 12 καταδικασθέντες κρίθηκαν ένοχοι για τις εξής πράξεις:

Οι 2ος, 3ος, 4ος, 7ος, 9ος και 11ος ομόφωνα για ανθρωποκτονία από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (Άλκη), απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (πρώτο τραυματία φίλο) και κατά πλειοψηφία (5-2) για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (δεύτερο τραυματία φίλο). Ομόφωνα για συμπλοκή με τη μορφή της επίθεσης, εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος με αθλητική αναφορά και κατοχή αντικειμένου (με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο 10ος ομόφωνα για ανθρωποκτονία από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (Άλκη), απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (πρώτο τραυματία φίλο) και κατά πλειοψηφία (5-2) για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (δεύτερο τραυματία φίλο). Ομόφωνα για συμπλοκή με τη μορφή της επίθεσης, εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος με αθλητική αναφορά και κατοχή αντικειμένου (με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου), όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Οι 1ος, 5ος, 6ος, 8ος και 12ος ομόφωνα για συνέργεια σε ανθρωποκτονία από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (Άλκη), συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (πρώτο τραυματία φίλο) και κατά κατά πλειοψηφία (5-2) για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού με ενδεχόμενο δόλο (δεύτερο τραυματία φίλο). Ομόφωνα για συμπλοκή με τη μορφή της επίθεσης, εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος με αθλητική αναφορά και κατοχή αντικειμένου (με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Αθλητικού Νόμου), όπως επίσης, κατά περίπτωση, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.