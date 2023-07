Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου

Αψηφώντας τις κυρώσεις, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει τις πυραυλικές δοκιμές.

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο, που εκτιμάται πως ήταν μακρού βεληνεκούς, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας, χονδρικά δυο εικοσιτετράωρα μετά την απειλή της Πιονγκγιάνγκ ότι θα καταρρίψει αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της.

«Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου» προς την κατεύθυνση «της ανατολικής θάλασσας», ανέφερε το επιτελείο στη Σεούλ, χρησιμοποιώντας την ονομασία στην κορεατική χερσόνησο αυτής που το Τόκιο αποκαλεί θάλασσα της Ιαπωνίας.

Ο νοτιοκορεατικός στρατός «εντόπισε την εκτόξευση αυτού που εκτιμάται πως ήταν βαλλιστικός πύραυλος μακρού βεληνεκούς από την περιοχή της Πιονγκγιάνγκ περί τις 10:00 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας] προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας», διευκρίνισε αργότερα το νοτιοκορεάτικο γενικό επιτελείο εθνικής Άμυνας.

Το Τόκιο επίσης επιβεβαίωσε τη νέα οπλική δοκιμή, με τον υπουργό Άμυνας Γιασουκάζου Χαμάντα να κάνει λόγο περί εκτόξευσης «τουλάχιστον ενός» βαλλιστικού πυραύλου.

Οι ιαπωνικές αρχές εκτιμούσαν πως ο βαλλιστικός πύραυλος ή οι βαλλιστικοί πύραυλοι θα έπεφταν «στη θάλασσα της Ιαπωνίας, εκτός ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, περίπου 550 χιλιόμετρα ανατολικά της κορεατικής χερσονήσου», σύμφωνα με τον υπουργό.

Κατά τον ιάπωνα κυβερνητικό εκπρόσωπο Χιροκάζου Ματσούνο, ο πύραυλος εκτέλεσε πτήση διάρκειας 74 λεπτών και έφθασε σε υψόμετρο πάνω από 6.000 μέτρα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης οποιουδήποτε πυραύλου έχει εκτοξευθεί από την Πιονγκγιάνγκ μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας και τόνισαν πως προφανώς επρόκειτο για διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM).

Από την πλευρά του, ο νοτιοκορεατικός στρατός ανέφερε πως ο πύραυλος διένυσε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο Γιουν Σοκ-γελ, διεμήνυσε πως η Βόρεια Κορέα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τις παράνομες ενέργειές της. Ακόμη, ο κ. Γιουν –που συμμετέχει στη σύνοδο του NATO στο Βίλνιους– ανέφερε πως θα καλέσει να υπάρξει διεθνής αλληλεγγύη μπροστά στις απειλές της Πιονγκγιάνγκ.

Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος αναμένεται να έχει συνάντηση σήμερα στη λιθουανική πρωτεύουσα με τον ιάπωνα πρωθυπουργό Φουμίο Κισίντα. Στην ατζέντα βρισκόταν ήδη ψηλά η Βόρεια Κορέα.

Η σημερινή είναι η δωδέκατη γνωστή πυραυλική δοκιμή της Πιονγκγιάνγκ φέτος.

«Αμετάκλητο»

Η σχέση ανάμεσα στις δυο Κορέες έχει φθάσει στο ναδίρ.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν χαρακτήρισε πέρυσι «αμετάκλητο» το καθεστώς πυρηνικής δύναμης της χώρας του κι αξίωσε να αυξηθεί εκθετικά η παραγωγή όπλων, ειδικά τακτικών πυρηνικών όπλων.

Αντιδρώντας, Σεούλ και Ουάσιγκτον διεμήνυσαν πως η Πιονγκγιάνγκ εκτίθεται στον κίνδυνο πυρηνικών πληγμάτων αντιποίνων, που θα σήμαιναν το «τέλος» της, αν η κυβέρνησή της αποφάσιζε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον τους.

Φέτος η Βόρεια Κορέα συνεχίζει τη σειρά οπλικών δοκιμών, αψηφώντας τις διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της: έχει εκτοξεύσει ιδίως τους πιο ισχυρούς ICBM τους οποίους έχει αναπτύξει.

Τη Δευτέρα, η Πιονγκγιάνγκ απείλησε να καταρρίψει αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, καταδικάζοντας ταυτόχρονα την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν υποβρύχιο που φέρει πυραύλους με πυρηνική γόμωση στην περιοχή της κορεατικής χερσονήσου, για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του βορειοκορεατικού υπουργείου Άμυνας, οι ΗΠΑ έχουν «εντείνει τις κατασκοπευτικές τους δραστηριότητες πάνω από το επίπεδο του πολέμου»: αναφέρθηκε σε πολυάριθμες πτήσεις αμερικανικών αεροσκαφών συλλογής πληροφοριών τον Ιούλιο, τις οποίες χαρακτήρισε «προκλητικές», για οκτώ συνεχόμενες ημέρες.

Αεροσκάφος αναγνώρισης, επέμεινε, παρεισέφρησε «επανειλημμένα» στον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας.

Στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε κι αναμεταδόθηκε από το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο εκπρόσωπος προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου «ατυχήματος» που μπορεί να προκαλέσει αυτή η δραστηριότητα, ως και την «πτώση» αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους.

Η ισχυρή αδελφή του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κιμ Γιο Γιονγκ, ανέφερε πως αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος παραβίασε δυο φορές τον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας το πρωί της Δευτέρας.

Πρόσθεσε πως η Πιονγκγιάνγκ δεν θα αντιδράσει στις αμερικανικές πτήσεις αναγνώρισης εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της, απείλησε όμως πως θα ληφθούν «αποφασιστικά μέτρα» αν περάσουν τη θαλάσσια στρατιωτική γραμμή οροθεσίας.

Η Ουάσιγκτον, κατά διακήρυξη που συνυπογράφτηκε τον Απρίλιο με τη Σεούλ, θα στείλει υποβρύχιο με πυρηνικούς πυραύλους να ελλιμενιστεί στη Νότια Κορέα για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες· η ημερομηνία δεν έχει διευκρινιστεί.

Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα έχουν ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική συνεργασία τους και τον Αύγουστο αναμένεται να διεξαγάγουν ετήσια κοινά στρατιωτικά γυμνάσια που έχουν βαφτίσει «Ασπίδα Ελευθερίας Ουλτσί».

Η Πιονγκγιάνγκ εκλαμβάνει τις κοινές ασκήσεις των ένοπλων δυνάμεων των δύο κρατών ως πρόβες ως εισβολής στο έδαφός της.

Ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με απλή ανακωχή, ουδέποτε υπογράφτηκε συμφωνία ειρήνης. Από τεχνική άποψη, η Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση.

