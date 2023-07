Παράξενα

Σαλαμίνα: Μέλος πληρώματος ferry boat βούτηξε κι έσωσε γατάκι (βίντεο)

Ένα γατάκι πάλευε μέσα στη θάλασσα για να μην πνιγεί και μέλος του πληρώματος βούτηξε και του έσωσε τη ζωή.

Δύο μέλη πληρώματος του Ferry boat της Σαλαμίνας έσωσαν ένα γατάκι που πάλευε για τη ζωή του, μέσα στη θάλασσα.

Οι άνδρες άκουσαν το γατάκι να κλαίει και το είδαν στη συνέχεια το νερό. Ο ένας από τους δύο τότε, βούτηξε στο νερό και το έφτασε, βγάζοντάς το και παίρνοντάς το στο πλοίο.

Μάλιστα, ο ίδιος προτίθεται και να το υιοθετήσει.

Σε σχετική ανάρτηση στα social media αναφέρεται: «Για άγνωστο λόγο το γατάκι βρέθηκε μέσα στην θάλασσα… Ο Thanasis Chiotis με την βοήθεια του George Karnesis, πλήρωμα του ferry boat, βούτηξε χωρίς δεύτερη σκέψη, το έσωσε και θα το υιοθετήσει με την αγάπη που ξέρω καλά ότι χρόνια τον διακρίνει… Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς και στους δύο καλούς φίλους».

Εικόνες, βίντεο: Facebook/ Athina Papamixail

