Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Καταγγελία: οικογενειακός φίλος βίαζε ανήλικη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον εφιάλτη βίωνε ένα κοριτσάκι στα χέρια οικογενειακού φίλου που την... "πρόσεχε".

-

Τον απόλυτο εφιάλτη φέρεται πως ζούσε για τέσσερα χρόνια στα χέρια ενός οικογενειακού φίλου ένα ανήλικο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη.

Η 24χρονη σήμερα κοπέλα κατήγγειλε τον 55χρονο οικογενειακό φίλο ότι τη βίαζε από την ηλικία των επτά ετών και την έβγαζε γυμνές φωτογραφίες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία, ο 55χρονος, σύμφωνα με καταγγελία που πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα από 2006 έως 2010, έχοντας υπό την επίβλεψη του ανήλικη ημεδαπή, στις περιοχές της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης, την φωτογράφιζε γυμνή και προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Επιπρόσθετα, το έτος 2010, ευρισκόμενοι στην οικία του, προέβαλε στην οθόνη του υπολογιστή του τις ανωτέρω φωτογραφίες, ασκούσε σωματική βία στην ανήλικη και την εξανάγκαζε σε ανοχή γενετήσιες πράξης.

Ο 55χρονος άνδρας συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

"Συνελήφθη δυνάμει Εντάλματος Προσωρινής Κράτησης κ. Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης 55χρονος ημεδαπός, για υπόθεση που αφορά σε διάπραξη γενετήσιων πράξεων και πορνογραφία σε βάρος ανήλικης.

Ειδικότερα, ο 55χρονος, σύμφωνα με καταγγελία που πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα από 2006 έως 2010, έχοντας υπό την επίβλεψη του ανήλικη ημεδαπή, στις περιοχές της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης, την φωτογράφιζε γυμνή και προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Επιπρόσθετα, το έτος 2010, ευρισκόμενοι στην οικία του, προέβαλε στην οθόνη του υπολογιστή του τις ανωτέρω φωτογραφίες, ασκούσε σωματική βία στην ανήλικη και την εξανάγκαζε σε ανοχή γενετήσιας πράξης.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για βιασμό, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και πορνογραφία ανηλίκου, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση και μετά την έκδοση του εντάλματος κρατείται προσωρινά σε κατάστημα κράτησης της χώρας."

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησε τουρίστα επειδή μίλησε με την κοπέλα του

Χανιά: Σκοτώθηκε φτιάχνοντας το περιβόλι του

Σκρέκας: Τρίμηνη η παράταση του market pass