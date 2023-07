Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Πρόταση εισαγγελέα: “Κανένα ελαφρυντικό...”

"Ζήτησαν συχώρεση από το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν συγχωρεί. Κρίνει αμερόληπτα", είπε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας.

Να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στους 12 καταδικασθέντες για τη δολοφονία του 'Αλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του, εισηγήθηκε προς τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Κλιάμπα.

"Θα είχαν μιλήσει. Θα είχε μιλήσει έστω και ένας. Ποιος έστω άγγιξε τον Αλκη, κάνεις δεν το επραξε. Δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής ελαφρυντικων. Ζήτησαν συχώρεση από το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν συγχωρεί. Κρίνει αμερόληπτα", ανέφερε η εισαγγελέας και το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκρότηματα.

Η πρόταση έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από φίλους και συγγενείς του 19χρονου 'Αλκη που βρίσκονται εντός της δικαστικής αίθουσας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τις δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης.

