Θεσσαλονίκη: Πώς μία νύφη βρέθηκε παντρεμένη χωρίς να το ξέρει (βίντεο)

Ο δικηγόρος της γυναίκας που πήγε να παντρευτεί για να μάθει πως είναι ήδη παντρεμένη εξηγεί το…μυστήριο.

Για το πώς βρέθηκε «παντρεμένη» μία γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς να το ξέρει, μίλησε ο δικηγόρος της, Χαράλαμπος Αποστολίδης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως εξήγησε ο νομικός, «υπάρχει ολόκληρη σπείρα πίσω από αυτήν την ιστορία. Εμφανίζεται κάποιος Αλβανός στο ληξιαρχείο Δωδώνης και εμφανίζει ένα πλαστό σύμφωνο συμβίωσης. Γράφεται στο ληξιαρχείο, κάνει και ένα πλαστό συμβόλαιο σπιτιού».

Η κοπέλα δεν είχε καταλάβει κάτι μέχρι να πάει να πάρει τα απαραίτητα για τον γάμο της έγγραφα, όμως πριν από τρεις μήνες έγινε ληστεία στο σπίτι της.

«Υπάρχει καταχωρημένη δήλωση στην Αστυνομία, ότι εκλάπη το πορτοφόλι της και τα έγγραφά της μαζί με τιμαλφή», είπε ο Χ.Αποστολίδης.

Όσο για την αντίδρασή της, είπε πως, «ήρθαν στο γραφείο μου δύο οικογένειες και έκλαιγαν».

Η αντίδραση του γαμπρού ήταν ψύχραιμη, αφού αμέσως κατάλαβε πως πρόκειται για απάτη, ενώ ο δικηγόρος επικοινώνησε με τον συμβολαιογράφο που είχε κάνει το σύμφωνο συμβίωσης και εστάλη το συμβόλαιο.

