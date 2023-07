Οικονομία

Ακτοπλοϊκά - Τσιλίδης: Μιλάμε από τον Ιανουάριο για την αύξηση (βίντεο)

Τι είπε ο Λύσανδρος Τσιλίδης για την ακρίβεια στον τουρισμό και την αύξηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ο Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” και μίλησε για την αύξηση που υπάρχει στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Οι ταξιδιώτες είναι της “τελευταίας στιγμής” αυτή την χρονιά, οι Έλληνες μέχρι να αποφασίσουν το πού θα πάνε και πόσο θα τους στοιχίσει. Αναμένεται μία ακόμη χρονοκαθυστέρηση στις κρατήσεις του διότι περιμένουν κάτι καλό να βγει υπέρ της τιμής του εισιτηρίου.

“Είμαστε μεσούσης της τουριστικής περιόδου. Ο τουρισμός “δουλεύει” έναν χρόνο πριν για έναν χρόνο μετά. Εμείς μιλάμε από τον Ιανουάριο για το σύνολο της ακρίβειας στον χώρο του τουρισμού, που έχει αυξήσει από 15-30% τα πακέτα και τις μεταφορές και τη διαμονή, δυστυχώς δεν έχει ακουστεί ποτέ αυτή η άποψη.” είπε χαρακτηριστική και τόνισε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να έχει βρεθεί με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες από τον χειμώνα.

Όπως αναφέρει, “μία εταιρεία κλείνει τρεις και τέσσερις μήνες πριν τα καύσιμά της και τα πληρώνει. Επίσης υπάρχει κόστος. Η Ελλάδα έχει μία μεγάλη πολυνησία. Αυτοί οι Έλληνες δικαιούνται να είναι σαν τους άλλους Έλληνες στα κέντρα; Γίνεται να λέμε ότι για την αύξηση ευθύνονται οι άγονες γραμμές;” είπε ο Λύσανδρος Τσιλίδης.

Σχετικά με το ζήτημα των προσφορών, ανέφερε ότι “Οι προσφορές δίνονται σε όλον τον χρόνο από όλους τους επαγγελματίες ως δέλεαρ για να κλείσει κάποιος νωρίς. Δεν δίνονται τελευταία στιγμή. Είναι “κορόιδα” όσοι έχουν κλείσει ήδη;” είπε τονίζοντας ότι όποια μείωση δοθεί θα πρέπει να γίνει για όλους.

