Κόσμος

Ιταλία: Νεκρά βρέθηκαν αδερφάκια κάτω από δεξαμενή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για δύο παιδιά που είχαν φύγει από το σπίτι τους.

-

Δύο αδέλφια έξι και επτά ετών ανασύρθηκαν νεκρά κατά την διάρκεια της νύχτας από δεξαμενή άρδευσης στην Μανφρεντόνια της Απουλίας, στην Κάτω Ιταλία.

Τα δύο παιδιά είχαν απομακρυνθεί χθες το απόγευμα από το σπίτι τους και οι γονείς τους εντόπισαν τα παπούτσια τους έξω από την δεξαμενή, η οποία έχει βάθος τριών μέτρων.

Δεν έχει εξακριβωθεί αν τα δύο αδέλφια γλίστρησαν ή αν βούτηξαν στο νερό για να δροσιστούν λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

«Ήταν πραγματικά μια δραματική επιχείρηση, δεν μπορούμε να πούμε τίποτ΄άλλο», δήλωσαν στους δημοσιογράφους οι πυροσβέστες της Απουλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Κοβάτσεφσκι: Εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη: Πώς μία νύφη βρέθηκε παντρεμένη χωρίς να το ξέρει (βίντεο)

Λαγουβάρδος: οι καύσωνες θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια (βίντεο)