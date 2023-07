Κοινωνία

Ηράκλειο: ληστείες σε σπίτια με... άρωμα γυναίκας

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 3 γυναίκες που "ξάφριζαν" σπίτια στο Ηράκλειο.

Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, κατηγορούμενοι όλοι για κλοπή.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου συνέλαβαν τις τρεις γυναίκες, οι οποίες στις 9 και 10 Ιουλίου 2023 είχαν διαπράξει κλοπές σε δύο οικίες αφαιρώντας κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 1.500 ευρώ.

Επιπλέον, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου συνελήφθη και ο αλλοδαπός που σε προγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αφαιρέσει από όχημα τροφοδοσίας 300 ευρώ. Στην κατοχή του βρέθηκε μέρος του χρηματικού ποσού, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Οι προανακρίσεις διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

