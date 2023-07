Πολιτισμός

Πέθανε ο Μίλαν Κούντερα

Θλίψη σκόρπισε στη διεθνή κοινότητα το άγγελμα θανάτου του Μίλαν Κούντερα.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, ο γνωστός Γαλλο-τσέχος συγγραφέας Μίλαν Κούντερα.

Τη δυσάρεστη είδηση μετέδωσε η τσεχική τηλεόραση. Ο Μίλαν Κούντερα γεννήθηκε στο Μπρνο της πρώην Τσεχοσλοβακίας και ζούσε στη Γαλλία από το 1975.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστός με τα έργα του “Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα του Είναι”, “Το Βιβλίο του Γέλιου και της Λήθης” και “Το Αστείο”.

Έχει συγγράψει τόσο στην τσέχικη όσο και στη γαλλική γλώσσα, ενώ επιμελείται προσωπικά όλες τις γαλλικές μεταφράσεις των βιβλίων του, προσδίδοντάς τους ισχύ πρωτοτύπου και όχι μεταφρασμένου έργου. Κατόπιν λογοκρισίας, η κυκλοφορία των έργων του ήταν απαγορευμένη στη γενέτειρά του έως και την πτώση της κομμουνιστικής κυβέρνησης κατά τη βελούδινη επανάσταση του 1989.

