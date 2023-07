Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας “Cleon”: Πού θα “χτυπήσει κόκκινο” η θερμοκρασία

Ακραίες θερμοκρασίες σε τρεις περιοχές αναμένονται την Πέμπτη, με το επίπεδο επικινδυνότητας να φτάνει στο 3.

Επίπεδο επικινδυνότητας 3 με ακραίες θερμοκρασίες, που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, προβλέπει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αύριο, Πέμπτη 13 Ιουλίου, για την Αθήνα και την Παρασκευή 14 Ιουλίου για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα.

Επίσης, αύριο στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα αναμένεται επίπεδο επικινδυνότητας 2 με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, και στην Πάτρα επίπεδο επικινδυνότητας 1 με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Την Παρασκευή επίπεδο επικινδυνότητας 2 με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα έχει η Πάτρα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες (επίπεδο 1) τα Ιωάννινα.

Επιπροσθέτως, σημαντική αύξηση της ευφλεκτότητας των νεκρών δασικών καυσίμων αναμένεται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες εξαιτίας της σταδιακής επικράτησης πολύ θερμών και ξηρών συνθηκών. Κάτω από αυτές τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες (θερμός και ξηρός καιρός), τα νεκρά δασικά καύσιμα αποβάλλουν υγρασία, ξεραίνονται και τελικά διευκολύνουν την έναρξη και την εξάπλωση της φωτιάς.

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του Arsht-Rock Resilience Center του ιδρύματος Atlantic Council, εφαρμόζει επιχειρησιακά την κατηγοριοποίηση των ημερών με υψηλές θερμοκρασίες για έξι μεγάλες πόλεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο).

Το σύστημα κατηγοριοποίησης βασίζεται σε έναν αλγόριθμο πρόγνωσης των επιπτώσεων επερχόμενων ημερών με υψηλές θερμοκρασίες στην υγεία των κατοίκων των έξι πόλεων. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη του, εκτός από τη θερμοκρασία, και άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την ανθρώπινη θερμική αίσθηση, όπως η υγρασία και ο άνεμος. Η κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες ταξινόμησης (0-1-2-3), όπου 0 είναι οι υψηλές θερμοκρασίες με κινδύνους για τα ευάλωτα άτομα και 3 η κατηγορία με ακραίες θερμοκρασίες και σημαντικό κίνδυνο για την υγεία.

