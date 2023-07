Πολιτική

Μητσοτάκης - Ερντογάν: σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση (εικόνες)

Μία περίπου ώρα διήρκεσε το τετ α τετ μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο η συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης, με το κλίμα να είναι καλύτερο από τις προηγούμενες συναντήσεις.

Μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν τη γειτονική χώρα υπήρξε επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών καθώς και ένα άτυπο μορατόριουμ που τηρείται μέχρι σήμερα.

«Έγινε μια ειλικρινής συζήτηση σε θετικό κλίμα. Οι δύο ηγέτες έθεσαν το πλαίσιο για τη συνέχεια» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που διήρκεσε σχεδόν μία ώρα.

Οι δυο τους αντάλλαξαν θερμή χειραψία ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για την επανεκλογή των δύο κυβερνήσεων στις πρόσφατες κάλπες. «Εχουμε μια νέα κυβέρνηση, άρα έχουμε νέα ομάδα στο υπουργικό συμβούλιο» είπε ο Τούρκος πρόεδρος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει: «Όπως και εμείς. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι υπουργοί μας έχουν ήδη μιλήσει και ξεκίνησαν μια καλή επαφή».

Την ίδια στιγμή ο Ιμπραήμ Καλήν εισήλθε στο χώρο της συνάντησης και έδωσε συγχαρητήρια στον Κ. Μητσοτάκη για την επανεκλογή του. «Συγχαρητήρια για τα νέα σου καθήκοντα», απάντησε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου

Με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συναντήθηκε προ ολίγου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες μίλησαν για την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη εξαιρετικών ελληνογαλλικών σχέσεων. Ακόμη, αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακά και ευρωπαϊκά ζητήματα, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.





