Δένδιας - Γκιουλέρ: άμεση επικοινωνία και συνέχιση των ΜΟΕ

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των δύο Υπουργών Άμυνας, Ελλάδας και Τουρκίας.

Με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ συναντήθηκε στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Ν. Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Υπογραμμίσαμε τη σημασία θετικού κλίματος, διαύλων επικοινωνίας και συναντήσεων για τις διμερείς μας σχέσεις και τη συνεργασία μας βάσει Διεθνούς Δικαίου και Αρχής καλής γειτονίας. Συμφωνήθηκε η επικοινωνία δύο πλευρών για την διευθέτηση συνάντησης για δραστηριότητες Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ)».

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι η συνάντηση έγινε μέσα σε καλό κλίμα.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να υπάρξει επικοινωνία των δύο πλευρών προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και να υπάρχει η δυνατότητας άμεσης μεταξύ τους τηλεφωνικής επικοινωνίας, εφόσον χρειαστεί, ενώ εξετάστηκε και η δυνατότητα πραγματοποίησης εκατέρωθεν επισκέψεων.

