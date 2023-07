Πολιτική

Ιταλός ΥΠΑΜ στον ΑΝΤ1: Κατασκευή πλοίων στην Ελλάδα για όλη τη Μεσόγειο

Ο Γκουίντο Κροσέτο μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την αμερικανο-ιταλική σύμπραξη στα ναυπηγεία Ελευσίνας και τις μελλοντικές προοπτικές.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο αμερικανικός οργανισμός επενδύσεων DFC στηρίζει έμπρακτα την ελληνική βιομηχανία με 125 εκατ. δολάρια για επενδύσεις στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Η έγκριση από το αμερικανικό Kογκρέσο προ ολίγων ημερών μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κέντρο εμπορικών και πολεμικών πλοίων της Μεσογείου αλλά και σε HUB συντήρησης των πλοίων του 6ου Στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Ταυτόχρονα, όπως ανακοίνωσε η αμερικανο-ιταλική κοινοπραξία, η Ελευσίνα πιστοποιείται για την ναυπήγηση και των φρεγατών του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού κλάσης Constellation, που ενδιαφέρουν και την Ελλάδα.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για την ταύτιση συμφερόντων Ελλάδας και Ιταλίας.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία υπήρξαν ανέκαθεν άριστες και συνεχίζουν να είναι σε ανώτατο επίπεδο. Έχουμε σε κυβερνητικό επίπεδο αρίστη σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ προσωπικά έχω μία αρίστη σχέση με τον Έλληνα συνάδελφό μου. Έχουμε συναντίληψη για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη και στην Ουκρανία. Συνεργαζόμαστε σε στρατιωτικό επίπεδο κι εύχομαι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και στα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας.

Ο Γκουίντο Κροσέτο βρέθηκε στη Αθήνα με αφορμή την έκθεση αμυντικού υλικού DEFEA, κατά την διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό η κορβέτα FCX-30, που είναι υποψήφια για το Πολεμικό Ναυτικό, με την συμπαραγωγή της ιταλικής FINCANTIERI στα ναυπηγεία Ελευσίνας.

«Πιστεύω ότι η Ιταλία και η Ελλάδα μπορούν να συνεργαστούν και να συμπράξουν. Η επιλογή της Fincantieri θα αποτελούσε για την Ελλάδα μία ιδιαίτερα σημαντική επιλογή, γιατί θα επέτρεπε στην Ελλάδα να ανακτήσει τον ρόλο της στον ναυπηγικό τομέα, καθώς η ιδέα της Fincantieri είναι να προσφέρει τεχνολογία και να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ελληνικών ναυπηγείων και μαζί να κατασκευάζουν πλοία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρη την Μεσόγειο», σημείωσε ο Κροσέτο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να ναυπηγήσουν στην Ελλάδα τις 3 από τις 4 κορβέτες του Πολεμικού Ναυτικού ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν την ναυπήγηση κι εξαγωγή πολεμικών πλοίων και για άλλες χώρες.

