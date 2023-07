Life

Easy 972: 20000€ μετρητά δίνει στο “Το Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη”

Ένας τυχερός ακροατής, θα γίνει πλουσιότερος κατά 20000 ευρώ.

Αύριο Πέμπτη 13 Ιουλίου λίγο μετά τις 08:00, ο easy 97.2 και «Το Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη» δίνουν τη δυνατότητα σ’ έναν τυχερό ακροατή να κερδίσει το ποσό των €20.000 σε μετρητά!

«Ποιο είναι τέλος πάντων αυτό το μυστικό τραγούδι;»

«Πώς θα πιάσουμε επιτέλους γραμμή;»

«Ποιος το ξέρει και δεν μας το λέει;»

Ο διαγωνισμός του easy breakfast «το Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη» που ξεκίνησε τον Ιανουάριο, δίνει τη δυνατότητα στους ακροατές τους σταθμού να κερδίζουν καθημερινά μετρητά, μαντεύοντας ένα τραγούδι, ακούγοντας ένα πολύ μικρό απόσπασμά του.

Το καθημερινό αυτό challenge για τους ακροατές του easy 97.2 μετράει πάνω από 170 ημέρες ενώ έχουν λάβει μέρος πάνω από 320 παίκτες, δίνοντας τη δική τους πιθανή «νικητήρια» απάντηση στο ερώτημα… «ποιο είναι το μυστικό τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη;»

Το πρωινό παιχνίδι του easy 97.2, που έχει ήδη μοιράσει πάνω από €4.500 σε τυχερούς ακροατές, αύριο δίνει την ευκαιρία σε έναν τυχερό να διεκδικήσει όχι €5.000…. όχι €10.000… αλλά €20.000 μετρητά, μετά τα αλλεπάλληλα jack pot που έχουν γίνει.

Συντονιζόμαστε αύριο το πρωί στις 08:00 στην εκπομπή «easy breakfast» στον αέρα του easy 97.2, για να μαντέψουμε σωστά το πολυπόθητο «Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη» και να διεκδικήσουμε τα €20.000 μετρητά!

Κι επειδή η προετοιμασία είναι η «αρχή του παντός»… αλλά και της επιτυχίας…, μπαίνουμε εδώ και βρίσκουμε όλες τις προηγούμενες λανθασμένες απαντήσεις: https://shorturl.at/huEJX

