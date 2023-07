Καιρός

Καύσωνας “Cleon”: Ζεστός καιρός με 40άρια την Πέμπτη

Ποιες θα είναι οι θερμότερες περιοχές της χώρας. Αναλυτική πρόβλεψη για όλη την επικράτεια.

Αίθριος και ζεστός θα είναι την Παρασκευή ο καιρός Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα πελάγη τοπικά 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα και η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου

β. στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 39 με 40 και στο εσωτερικό της Στερεάς και της Θεσσαλίας τους 41 βαθμούς Κελσίου

γ. στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα θαλάσσια-παραθαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 με 38 και στην κεντρική Μακεδονία έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 με 38 και στα ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 με 40 και στο εσωτερικό της Στερεάς και της Θεσσαλίας έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 με 35 και στη νότια Κρήτη έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Για την Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα πελάγη τοπικά 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κορυφωθούν. Πιο αναλυτικά, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41, στο εσωτερικό της Στερεάς τους 41 με 42 και της Θεσσαλίας τους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα ηπειρωτικά περί τους 28 με 31 και στη νησιωτική χώρα περί τους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου.

