Πολιτική

Μαξίμου για Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: προς όφελος των δύο χωρών το θετικό κλίμα

Ανακοίνωση εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, για το αποτέλεσμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Πότε αναμένεται νέα συνάντηση.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σε ανακοίνωσή του, το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνει ότι οι κ.κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος των δύο χωρών το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες να έχει συνέχεια και συνέπεια.

Το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας

Προς τούτο συμφωνήθηκε οι δύο πλευρές να οικοδομήσουν πάνω στο θετικό μομέντουμ και να ενεργοποιήσουν κατά το επόμενο διάστημα πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Συμφώνησαν η επόμενη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη.

Ανέθεσαν στους υπουργούς Εξωτερικών να καθοδηγούν τη διαδικασία και να ενημερώνουν τους ηγέτες για την πρόοδο που σημειώνεται.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι προσβλέπει σε πιο συχνές επαφές σε όλα τα επίπεδα, ώστε να οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας.

