Τρίκαλα: Πήγε σε κηδεία και έπαθε ανακοπή

Ο άνρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Τρικάλων όπου νοσηλεύεται. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Πανικός επικράτησε το πρωί της Τετάρτης σε νεκροταφείο στη Φαρκαδόνα Τρικάλων.

Την ώρα που συγγενείς και φίλοι "αποχαιρετούσαν" μια 44χρονη, άντρας που βρισκόταν στην κηδεία υπέστη καρδιακή προσβολή.

Κάτω από δυσάρεστες συνθήκες, ακραίας ζέστης, ο 68χρονος αισθάνθηκε δυσφορία και την ίδια στιγμή δεν άντεξε τη συγκινησιακή φόρτιση.

Αμέσως τον βοήθησαν γιατροί και νοσηλευτές που βρίσκονταν εκεί και του έγινε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια, ο 68χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου.

