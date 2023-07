Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Ισόβια για 7 από τους 12 καταδικασθέντες πρότεινε η εισαγγελέας

Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε στους καταδικασθέντες.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ισόβια κάθειρξη για τους 7 από τους 12 κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού πρότεινε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου από χούλιγκανς του ΠΑΟΚ.

Ειδικότερα για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού η εισαγγελέας πρότεινε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τους επτά που κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ για τους άλλους πέντε που κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, 15ετή καθείρξεις στον καθένα.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε ισόβια για τους: 2ο, 3ο, 4ο, 7ο, 9ο, 10ο, 11ο.

15ετεις καθείρξεις πρότεινε για τους: 1ο, 5ο, 6ο, 8ο, 12ο.

Νωρίτερα, δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά στους 12 καταδικασθέντες για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που εξέδωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

"Θα είχαν μιλήσει. Θα είχε μιλήσει έστω και ένας. Ποιος έστω άγγιξε τον Αλκη, κάνεις δεν το επραξε. Δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής ελαφρυντικων. Ζήτησαν συχώρεση από το δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν συγχωρεί. Κρίνει αμερόληπτα", ανέφερε η εισαγγελέας νωρίτερα και το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκρότηματα.

"Είχαμε μία ομολογία. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι ομολόγησαν τις πράξεις τους αλλά ομολόγησαν επιλεκτικά και όχι τις πράξεις τους, αλλά τη συμμετοχή τους και την παρουσία τους στην επίθεση. Αν ήθελαν να ομολογήσουν θα έλεγαν ότι έστω άγγιξαν τον Άλκη. Ομολογίες σε αυτή την αίθουσα δεν ακούστηκαν και αυτό αποδεικνύει γενικά τη στάση ζωής τους, την έλλειψη μεταμέλειας και τον προσχεδιασμό. Ακούσαμε ''συγγνώμη'' αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν ξένη. H συγγνώμη απαιτεί συναίσθηση και ενσυναίσθηση, δύο στοιχεία που δεν διαφάνηκαν. Ήταν συνειδητή επιλογή να τελέσουν όσα τέλεσαν. Επίσης, όλοι τους συμβουλευτήκαν δικηγόρους και άρα δεν έπραξαν αυτοβούλως", ανέφερε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας, η οποία έκανε λόγο για συνειδητές επιλογές και πράξεις των κατηγορουμένων, τόσο το βράδυ της δολοφονικής επίθεσης όσο και στη μετέπειτα συμπεριφορά τους.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας επί των ποινών.

