Το VICE Greece σάρωσε τα βραβεία DIME 2023

Το VICE Greece απέσπασε την κορυφαία διάκριση της δεκαετίας «Digital Medium of the Decade» στα DIME Awards2023

Tο VICE Greece, που δημιουργήθηκε το 2014 από τη συνεργασία του VICE Media Group με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, ανακηρύχθηκε «Digital Medium of the Decade», σαρώνοντας και πάλι στα βραβεία DIME 2023.

Κέρδισε συνολικά 7 βραβεία DIME, το «Digital Medium of the Decade» και 6 επιπλέον βραβεία στην κατηγορία Ανάπτυξη & Διαχείριση Online Περιεχομένου. Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Ιουλίου από την Boussias, το VICE Greece απέσπασε τον τίτλο «Digital Medium of the Decade», καθώς και 1 πλατινένιο, 3 χρυσά και 2 αργυρά βραβεία για το αιχμηρό και καθηλωτικό ρεπορτάζ του. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 35 επαγγελματίες του χώρου των Digital Media, publishers, developers, διαφημιστές και διαφημιζόμενους.

Το VICE Greece συνεχίζει την παράδοσή του, έχοντας ήδη στη φαρέτρα του πάνω από 35 βραβεύσεις πανελλαδικά, αλλά και διεθνώς, για το πρωτοποριακό ρεπορτάζ του, όπως: το DIME Digital Medium of the Year 2021 Award, το Χρυσό «Digital Media Award» στην κατηγορία Best Original Reporting, το οποίο του απονέμεται για οκτώ συναπτά έτη, το Τιμητικό Βραβείο «Reporter without Borders», το European Migration Media Report για «Best Online Reporting», το Kinsale Shark Award στην κατηγορία «Best News/Current Affairs/Factual International Promo» και πολλά ακόμη.

Με θέματα που μιλούν στην καρδιά της Generation Y και Ζ, το VICE Greece, όπως και το VICE Media Group, αναζητά την πληροφορία στην πρωτογενή της μορφή, χωρίς ερμηνείες, χωρίς κλισέ και χωρίς συναισθηματικούς εκβιασμούς. Καθημερινά, το VICE Greece δημοσιεύει video και editorial σχετικά με την τρέχουσα ειδησεογραφία, τη μουσική, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και τον αθλητισμό. Το περιεχόμενό του φτάνει κάθε μήνα σε περισσότερους από 2 εκ. θεατές και αναγνώστες από όλες τις πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, WebSite, Facebook, Instagram, Twitter & YouTube).

Ο Marco Struecker, Managing Director SEE, VICE Media Group, δήλωσε: «Κάθε ημέρα που περνάει εκπλήσσομαι όλο και περισσότερο από τη δουλειά που παράγει η ομάδα μας και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που τη βλέπω να τιμάται και να αναγνωρίζεται με αυτό το “ιστορικό” βραβείο: το “Digital Medium of the Decade” των DIME Awards. Μία δεκαετία σκληρής δουλειάς, κατά τη διάρκεια της οποίας επαναπροσδιορίσαμε την έννοια του τι μπορεί να είναι και τι πρέπει να είναι ένα μέσο ενημέρωσης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι κάθε μία από τις πέντε υποψηφιότητες που υποβάλαμε φέτος, είτε επρόκειτο για ντοκιμαντέρ με πολύμηνη έρευνα είτε για διεισδυτικά άρθρα και ρεπορτάζ, απέσπασε ανώτατες διακρίσεις. Όλα αυτά τα βραβεία επιβεβαιώνουν ό,τι ήδη γνωρίζει το αυξανόμενο κοινό μας: το VICE Greece παρέχει μία σε βάθος δημοσιογραφία από μια εξαιρετική ομάδα που ξέρει πώς να ερμηνεύει τα “σημεία των καιρών” και να τα μεταφέρει σε ιστορίες που περιγράφουν τον κόσμο μας σε όλη του την πολυπλοκότητα. Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι ακόμα πιο συναρπαστική για το VICE Greece».

Αναλυτικά η λίστα των Βραβείων DIME 2023 που απονεμήθηκαν στο VICE Greece:

DIGITAL MEDIUM OF THE DECADE

PLATINUM & GOLD AWARDS για την κατηγορία «Best Digital Video Reporting / Storytelling»

Τα «Ορφανά» από την Ελλάδα (TV Documentary)

GOLD AWARD για την κατηγορία «Best Original Reporting»

Εμπόριο Ανθρώπων (TV Documentary)

GOLD AWARD για την κατηγορία «Best Editorial - Best Column»

Η Φυλακή από Μέσα (Editorial)

SILVER AWARD για την κατηγορία «Best International Reporting»

Σκάνδαλο Διαφθοράς στην ΕΕ: Τα Απόρρητα Έγγραφα του Μαρόκου και Ένας Λαός - Όμηρος του Λόμπινγκ με τις Βαλίτσες (Editorial)

SILVER AWARD για την κατηγορία «Best Long Form Content»

Stealthing: Ο Βιασμός που Περνάει Κάτω από τα «Ραντάρ» (Editorial)

