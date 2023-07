Κοινωνία

Δολοφονία τρανς στον Άγιο Παντελήμονα: Η απάντηση της ΕΛΑΣ στα δημοσιεύματα για misgendering

Τι απαντά η ΕΛΑΣ στις κατηγορίες για misgendering και αγνόηση της σχετικής νομοθεσίας και έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις ορθές ορολογίες που αφορούν στις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες.

Με ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. απαντάει σε δημοσιεύματα με αφορμή τη δολοφονία της τρανς Κουβανής στον Άγιο Παντελεήμονα και διαψεύδει πως τα περί αγνόησης σχετικά με τις ορθές ορολογίες που αφορούν στις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες.

Μάλιστα επισημαίνει πως σεβόμενη την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έχει αναλάβει δράσεις και προγράμματα για την εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο να ενισχυθεί η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με τη σεξουαλική ταυτότητα και την έκφραση του φύλου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Αναφορικά με δημοσιεύματα που αναπαράγονται στο διαδίκτυο με αφορμή υπόθεση ανθρωποκτονίας στον Άγιο Παντελεήμονα και κάνουν λόγο για misgendering της ΕΛ.ΑΣ., αγνόηση της σχετικής νομοθεσίας και έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις ορθές ορολογίες που αφορούν στις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα: Η Ελληνική Αστυνομία, σεβόμενη την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα όλων των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έχει αναλάβει δράσεις και προγράμματα για την εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο να ενισχυθεί η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με τη σεξουαλική ταυτότητα και την έκφραση του φύλου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα το αστυνομικό προσωπικό να σέβεται τις προτιμήσεις και τα προσωπικά αισθήματα των ατόμων καθώς και να χρησιμοποιεί ορθή γλώσσα αποφεύγοντας την κατάχρηση των φύλων ή την αναφορά σε άτομα με λανθασμένο τρόπο.

Στην προκειμένη περίπτωση η πρώτη ενημέρωση για το περιστατικό από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ουδέποτε αναφέρθηκε σε «άνδρα» όπως εσφαλμένα περιγράφεται στα δημοσιεύματα αλλά σε «άτομο». Ειδικότερα η ενημέρωση που εκδόθηκε την 21:52 ώρα της Δευτέρας, 10 Ιουλίου 2023, ήταν η ακόλουθη:

«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ. ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ Δ.Α.Α.»

Αυτονόητο είναι ότι ατομικές περιπτώσεις παραβίασης της ορθής γλώσσας ή της αναγνώρισης της ταυτότητας ατόμων από την Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζονται με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να εργάζεται με σκοπό τη βελτίωση και αναβάθμιση των διαδικασιών της, ώστε να διασφαλίζεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι όλοι οι πολίτες αντιμετωπίζονται με σεβασμό, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

