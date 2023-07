Κοινωνία

Αττική: Νεαρή πουλούσε ναρκωτικά γύρω από νοσοκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν οι αστυνομικές αρχές.

-

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Τρίτης (11/7) στη Ν. Ιωνία από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, 25χρονη αλλοδαπή για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί η διερεύνηση στοιχείων αναφορικά με τη δράση της στη διακίνηση ναρκωτικών πέριξ νοσοκομείου στην περιοχή της Ν. Ιωνίας.

Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση. Κατά τη σύλληψη της βρέθηκε στην κατοχή της, με σκοπό την πώληση, μία τυποποιημένη νάιλον συσκευασία, η οποία περιείχε 7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ σε έρευνα στην οικία της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

155 γραμμάρια κοκαΐνης,

1.407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 892 τυποποιημένες νάιλον συσκευασίες,

22 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβης (σοκολάτα) σε 18 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

1.700 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Η 25χρονη παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαξίμου για Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: προς όφελος των δύο χωρών το θετικό κλίμα

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πατέρας για 8η φορά

Μις Ολλανδία: για πρώτη φορά τρανς μοντέλο κατακτά τον τίτλο (εικόνες)