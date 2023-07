Πολιτική

Μητσοτάκης: “Όχι” στον Μηταράκη για την έφιππη αστυνομία

"Μπλόκο" από τον πρωθυπουργό στο σχέδιο για τη δημιουργία έφιππης αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας

Δεν θα συσταθεί έφιππη αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας από το 2024, όπως ανέφερε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νότης Μηταράκης, καθώς η πρόταση δεν έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Μηταράκης πρότεινε τη σύσταση έφιππης ομάδας στην Ελληνική Αστυνομία. Ωστόσο, η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα ο Νότης Μηταράκης, σε συνάντηση που είχε με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως θα δημιουργηθεί σώμα έφιππης αστυνομίας από το 2024, με 6 άλογα και 10 αστυνομικούς αναβάτες, η οποία δεν θα αναλάμβανε περιπολίες, αλλά το πεδίο δραστηριότητάς της θα ήταν κυρίως τελετουργικό, δηλαδή της συμμετοχής σε παρελάσεις και επίσημες εκδηλώσεις, κυρίως στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και σε άλλα σημεία, τουριστικού ενδιαφέροντος.

