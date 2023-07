Κοινωνία

Τέμπη: Eλεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης 20 χιλιάδων ευρώ, αφέθηκε σήμερα μετά την απολογία του στον εφέτη-ανακριτή, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων του ΟΣΕ .

Την ερχόμενη εβδομάδα απολογούνται ενώπιον του ανακριτή τα άλλα τέσσερα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού, τα οποία επίσης αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία, αυτή της διατάραξης της ασφάλειας συγκοινωνικών με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων, δια παραλείψεως. σύμφωνα με την ΕΡΤ

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου στις 9.30 το πρωί την πόρτα του εφέτη ανακριτή Σωτ. Μπακαίμη, αναμένεται να ξαναπεράσει ο προφυλακισμένος επιθεωρητής του ΟΣΕ και το επόμενο διάστημα και ο επίσης προφυλακισμένος σταθμάρχης της μοιραίας βάρδιας της 28-2-2023, καθώς το κατηγορητήριο έχει συμπληρωθεί από την ημέρα που απολογήθηκαν για πρώτη φορά, με νέα στοιχεία για τους τραυματίες του δυστυχήματος.

