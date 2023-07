Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Οι αντιδράσεις στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πυρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης προς το Μαξίμου.

-







Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη συνάντηση των κκ. Μητσοτάκη και Ερντογάν ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό και τον κατηγορεί για εκμετάλλευση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο παρελθόν με σκοπό να πλήξει την αξιωματική αντιπολίτευση, ωστόσο χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την εκ νέου ενεργοποίηση διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:

Η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει σε 3 ερωτήματα για τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο

Δεν εκπλήσσει κανέναν ότι ο κ. Μητσοτάκης αφού για χρόνια εκμεταλλεύθηκε τυχοδιωκτικά τα ελληνοτουρκικά για να πλήξει την Αξιωματική Αντιπολίτευση, με την κατηγορία ότι αποτελεί "εθνική εξαίρεση" για την οποία "ο πατριωτισμός αποτελεί ξένη λέξη", προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι θα θέσει θέμα Θράκης στον κ. Ερντογάν, σήμερα που βρίσκεται στο εξωτερικό, κάνει στροφή 180 μοιρών. Ξεχνά την εμπρηστική, προεκλογικής χρήσεως, ρητορική του και φοράει το κοστούμι της μετριοπάθειας και της διπλωματίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες, δεν πρόκειται να τον ακολουθήσει στον δρόμο της εργαλειοποίησης και εκμετάλλευσης ευαίσθητων εθνικών θεμάτων για ψηφοθηρικούς και μικροκομματικούς λόγους.

Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο και η απόφαση για ενεργοποίηση διαύλων επικοινωνίας με τη γείτονα αποτελούν θετικές εξελίξεις τις οποίες στηρίζουμε. Θα λειτουργήσουν υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας μόνο αν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για δέσμευση της Τουρκίας σε συγκροτημένο διάλογο, με προοπτική την Χάγη και σαφείς τις ελληνικές κόκκινες γραμμές. Αλλιώς η Τουρκία θα αξιοποιήσει τη συνάντηση για να προβάλλει διεθνώς τη χρήσιμη για τα δικά της συμφέροντα εικόνα διαλλακτικότητας και μετριοπάθειας, ώσπου να επανέλθει στην ένταση μόλις εξασφαλίσει αυτά που διεκδικεί.

Στο πλαίσιο αυτό, και πέρα από τους διθυραμβικούς τόνους των φιλικών της ΜΜΕ, αναμένουμε από την Κυβέρνηση ενημέρωση για τα αποτελέσματα τόσο της συνάντησης όσο και της Συνόδου καθώς και απαντήσεις σε 3 συγκεκριμένα ερωτήματα:

1. Για ποιον λόγο ο κ Μητσοτάκης αλλάζει την πάγια θέση της χώρας και αναφέρεται στην νομική διαφορά μας με την Τουρκία για υφαλοκρηπίδα / ΑΟΖ, ως "γεωπολιτική";

2. Διεκδικεί η ελληνική Κυβέρνηση ευθέως από την Αμερικανική, προϋποθέσεις για την πώληση F16 στην Τουρκία ή εναποθέτει τις ελπίδες της αποκλειστικά στις καθόλα σημαντικές προσπάθειες στο Κογκρέσο; Έθεσε το θέμα ο κ. Μητσοτάκης στον Αμερικανό Πρόεδρο ή εξακολουθεί να περιορίζεται στο δόγμα του πιστού και δεδομένου συμμάχου;

3. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανακοίνωσε πρωτοβουλία για επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων. Θα θέσει ο κ. Μητσοτάκης τη θετική ατζέντα και τις προϋποθέσεις της Ελλάδας σε αυτό το πλαίσιο;

Ανδρουλάκης: Απαιτείται συνέπεια λόγων και πράξεων από την Τουρκία για μία νέα αρχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη συνέχιση ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που έχουν ήδη παγώσει λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας, είπε ο κ. Ανδρουλάκης

«Απαιτείται συνέπεια λόγων και πράξεων ώστε η «συγκρατημένη νέα αρχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» για την οποία έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, να μην ξαναδιαψευστεί» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τη συνάντηση των κκ. Μητσοτάκη και Ερντογάν στο Βίλνιους.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη

Η ύπαρξη ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Όμως πρέπει να βασίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την αποφυγή προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας.

Απαιτείται συνέπεια λόγων και πράξεων ώστε η «συγκρατημένη νέα αρχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» για την οποία έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, να μην ξαναδιαψευστεί. Η απόφαση των ΗΠΑ για εκσυγχρονισμό των 80 τουρκικών μαχητικών F-16 και πώληση 40 νέων αεροσκαφών, δεν είναι μία θετική εξέλιξη.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας δεν μπορούν να καθορίζονται από το ΝΑΤΟ, αλλά μόνο από τα ευρωπαϊκά όργανα. Η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας είναι μία χίμαιρα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη συνέχιση ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που έχουν ήδη παγώσει λόγω των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας.

Μόνη λύση μία ειδική σχέση ΕΕ-Τουρκίας, που θα βασίζεται στην αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και θα διασφαλίζει τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα με ένα αυτοματοποιημένο πλαίσιο κυρώσεων.

ΚΚΕ: H συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο φόντο της πιο βαθιάς εμπλοκής στον πόλεμο στην Ουκρανία

Σε σχολιασμό της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, προχώρησε το ΚΚΕ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, πραγματοποιείται με την παρέμβαση και τις ευλογίες του αμερικανοΝΑΤΟϊκού παράγοντα για την πιο βαθιά συμμετοχή των δύο κρατών στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, την ισχυροποίηση της ΝΑΤΟϊκής συμμαχίας στον ανταγωνισμό με την Ρωσία και την Κίνα, τον σχεδιασμό για νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, που στρέφονται ενάντια στους λαούς.

Από αυτή την άποψη, η επονομαζόμενη “επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων” συνιστά επιτάχυνση των “παζαριών” υπό ΝΑΤΟϊκή εποπτεία και δρομολόγηση επικίνδυνων εξελίξεων που αφορούν τη συνεκμετάλλευση- συνδιαχείριση του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, προς όφελος των ενεργειακών και άλλων οικονομικών ομίλων, προκαλώντας μεγάλες ανησυχίες για τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών και την κυριαρχία της χώρας, την ειρήνη και ευημερία των δύο λαών.

Τα περί “καλού κλίματος”, “θετικής ατζέντας” και “αναβίωσης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης” δεν μπορούν να ξεπεράσουν το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη ο ανταγωνισμός τουρκικής και ελληνικής αστικής τάξης και ότι η ηγεσία της Τουρκίας επιμένει στις απαράδεκτες θέσεις της “Γαλάζιας Πατρίδας” και τις συνολικές διεκδικήσεις σε βάρος των δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών, όπως το αίτημα αποστρατικοποίησής τους. Πρόκειται για ερωτήματα τα οποία ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη του απέφυγε να απαντήσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Μαξίμου για Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: προς όφελος των δύο χωρών το θετικό κλίμα

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πατέρας για 8η φορά

Μις Ολλανδία: για πρώτη φορά τρανς μοντέλο κατακτά τον τίτλο (εικόνες)