Μπελέρης - Ευρωκοινοβούλιο: Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για την απελευθέρωσή του

Για «ξεκάθαρο ηχηρό μήνυμα» στις αλβανικές αρχές κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία, σχολιάζοντας την υπερψήφιση από το ευρωκοινοβούλιο, της τροπολογίας για την απελευθέρωση του Φρέντι Μπελέρη.

Υπερψηφίστηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροπολογία επί της Έκθεσης του 2022 για την Αλβανία σχετικά με τη σύλληψη του Δημάρχου της Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, από τις αλβανικές αρχές.

Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με πρωτοβουλία της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια των σχετικών δηλώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των όσων έθεσε και στον ίδιο τον Έντι Ράμα κατά την τελευταία συνάντησή τους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Μέσω της συγκεκριμένης τροπολογίας, οι Ευρωβουλευτές εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους σχετικά με τη συλληψη του νεου Δημαρχου της Χειμαρας, Φρεντι Μπελερη, την παραμονή των δημοτικων εκλογων του Μαϊου, από τις αρχές της Αλβανίας, οι οποιες παραβιασαν το τεκμηριο αθωοτητας και εμποδισαν τον εκλεγεντα δημαρχο να αναλαβει τα καθηκοντα του, καθως παραμενει φυλακισμενος μεχρι σημερα. Παράλληλα, υπογραμμιζουν οτι το ζητημα αυτο συνδεεται με τον συνολικο σεβασμο των θεμελιωδων δικαιωματων, το εκκρεμες ζητημα των περιουσιων των μελων της ελληνικης εθνικής μειονοτητας στην περιοχη του δημου και τις κατηγοριες για καταπατησεις απο το κρατος.

ΝΔ: Μήνυμα στις αλβανικές αρχές η υπερψήφιση της τροπολογίας για την απελευθέρωση του Μπελέρη

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ:

Στάλθηκε, έτσι, σήμερα από τις Βρυξέλλες, ένα ξεκάθαρο ηχηρό μήνυμα, ότι οι μεθοδεύσεις των αλβανικών αρχών κατά της Ελληνικής Μειονότητας δεν γίνονται ανεκτές, ούτε από την Ελληνική Κυβέρνηση, ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι ο ευρωπαϊκός δρόμος για την Αλβανία περνάει από την τήρηση των κανόνων του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της."

