Ναρκωτικά: Διακινούσε κοκαΐνη και μεθαμφεταμίνη σε πάρτι σε Αττική και Μύκονο (εικόνες)

Ποιες άλλες ουσίες βρέθηκαν στην κατοχή του 39χρονου που συνελήφθη.

Συνελήφθη χθες, Τρίτη το απόγευμα στην περιοχή του 'Αγιου Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, 39χρονος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Προηγήθηκε η διερεύνηση στοιχείων αναφορικά με τη δράση του 39χρονου, στη διακίνηση ναρκωτικών διακίνηση ναρκωτικών κυρίως σε πάρτι που διοργανώνονταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και στη Μύκονο. Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

5,5 γραμμ. κοκαΐνης,

51,1 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

29,4 γραμμ. MDMA,

332 δισκία ECSTASY,

5 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

37,9 γραμμ. μεφεδρόνης,

2 γραμμ. κεταμίνης,

ηλεκτρονικής ζυγαριά ακριβείας,

αυτοκίνητο,

το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ,

4 κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό και

2 κινητά τηλέφωνα.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

