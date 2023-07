Κοινωνία

Ληστεία 85χρονης στη Γλυφάδα: Αυτοί είναι οι κακοποιοί που πήγαν να την πνίξουν

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία των κακοποιών που επιτέθηκαν σε 85χρονη και την έσερναν στον δρόμο για να της πάρουν την αλυσίδα.

Η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες καθώς και την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος δύο ατόμων που διέπραξαν ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης στη Γλυφάδα.

Τα δύο άτομα, που επιτέθηκαν σε μια 85χρονη και στην συνέχεια την έσερναν στο έδαφος προκειμένου να της αφαιρέσουν αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό, συνελήφθησαν την 22-5-2023 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Δείτε τις φωτογραφίες και τα ονόματα τους πατώντας ΕΔΩ

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία εκ της οποίας επήλθε βαριά σωματική βλάβη και για συνέργεια σε αυτή, αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην πρωταρχική ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις, στην αξίωση της πολιτείας για τον ποινικό κολασμό ομοειδών αδικημάτων που τυχόν αποκαλυφθούν επ' αφορμής της παρούσης και στην περαιτέρω διερεύνηση έτερων αξιόποινων πράξεων όμοιας φύσης που έχουν τελεστεί από τους ως άνω κατηγορουμένους και έχουν γίνει αντιληπτοί από τους κατά περίπτωση παθόντες ή αυτόπτες μάρτυρες.

Στο πλαίσιο αυτό, Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-9692920 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 30-9-2023, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

