Παράξενα

Σοκ στη Γαλλία: Νεαροί σκότωσαν ηλικιωμένο γιατί τους ζήτησε να κάνουν ησυχία

Ο θάνατος ενός ηλικιωμένου, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από νεαρούς προκάλεσε σοκ στη γαλλική κοινωνία.

Ο θάνατος ενός ηλικιωμένου, που ξυλοκοπήθηκε άγρια από νεαρούς επειδή τους ζήτησε να κάνουν ησυχία, προκάλεσε σοκ στη γαλλική κοινωνία αλλά και στην κυβέρνηση που καταδίκασε σήμερα το «λιντσάρισμα» του θύματος.

Ο Φιλίπ Ματό, 72 ετών, συνταξιούχος, δέχτηκε την επίθεση τη νύχτα της 5ης προς την 6η Ιουλίου έξω από το σπίτι του στο Βιε-Κοντέ, μια μικρή κοινότητα στη βόρεια Γαλλία. Υπέκυψε στα τραύματά του την Τρίτη.

Τρεις νέοι ηλικίας 14, 17 και 18 ετών, με λευκό ποινικό μητρώο όλοι τους, συνελήφθησαν την επομένη της επίθεσης. Ο 17χρονος, που είναι ο βασικός ύποπτος, φέρεται ότι τον χτύπησε «με μπουνιές και κλοτσιές» ενώ ο Ματό ήταν πεσμένος στο έδαφος, αφού προηγουμένως είχε δεχτεί ένα πρώτο χτύπημα στο πρόσωπο, ανέφερε η εισαγγελέας της Βαλενσιάν, Κριστέλ Ντιμόν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και προφυλακίστηκε. Οι δύο φίλοι του κατηγορούνται ότι δεν παρεμπόδισαν το έγκλημα και δεν παρείχαν βοήθεια σε άτομο που διέτρεχε κίνδυνο, κατηγορίες που επισύρουν ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Όλος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το έγκλημα, τη στιγμή που η χώρα παραμένει ακόμη σε κατάσταση σοκ μετά τις λεηλασίες και τις ταραχές που ακολούθησαν τον θάνατο ενός 17χρονου που πυροβολήθηκε από έναν αστυνομικό στα τέλη Ιουνίου, κοντά στο Παρίσι.

Ο θάνατος του 72χρονου μαρτυρά «αυτήν τη βία που πρέπει να καταπολεμήσουμε με αποφασιστικότητα», είπε ο εκπρόσωπος της κυβέρνηση Ολιβιέ Βεράν. «Η τραγωδία αυτή δεν θα μείνει ατιμώρητη», υποσχέθηκε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, κάνοντας λόγο για μια «επίθεση απερίγραπτης ανανδρίας».

Η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν κατήγγειλε «την πλήρη απουσία του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή» ενώ ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ έκανε λόγο για «βδελυρό λιντσάρισμα» και το Κομμουνιστικό Κόμμα για «βαρβαρότητα».

Οι τρεις νεαροί κατοικούν με τους γονείς τους σε μια κοινότητα κοντά στο Βιε-Κοντέ και φέρεται ότι έχουν μετανοήσει για το έγκλημα. Όπως είπαν, ο 72χρονος τους φώναξε από το παράθυρό του να φύγουν από την περιοχή επειδή έκαναν θόρυβο και στη συνέχεια βγήκε στον δρόμο, γύρω στις 23.00 το βράδυ. Ακολούθησε «συμπλοκή» μεταξύ τους, πάντα σύμφωνα με τους νεαρούς, αφού δεν υπάρχουν άλλοι μάρτυρες. Ένας οδηγός αυτοκινήτου που περνούσε από το σημείο είδε το θύμα πεσμένο στον δρόμο και κάλεσε τις πρώτες βοήθειες, γύρω στις 00.20, εκείνο το βράδυ.

