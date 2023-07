Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά οργάνων: 16χρονος χάρισε ζωή μετά το θάνατό του - Ο πατέρας του μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

«Πριν δύο χρόνια ήμουν και εγώ στο νοσοκομείο σε μια τέτοια θέση με την γυναίκα μου και έβλεπα τον κόσμο πως περιμένανε και την ανάγκη των ανθρώπων για ένα όργανο» είπε ο πατέρας του 16χρονου.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Ο 16χρονος Παντελής από τη Φλώρινα έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο με μηχανή τον Ιούνιο. Με δύναμη ψυχής η οικογένεια του αποφάσισε με το θάνατο του παιδιού της να χαρίσει ζωή σε άλλους άνθρωπους . Ο πατέρας του συγκλονίζει μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Αγαπούσε τα ποδήλατα και τις μηχανές. Κάθε απόγευμα από το 2021 πήγαινε στο μνήμα της μητέρας του. Άναβε κερί. Στις 29 Ιουνίου, επέστρεφε για πρώτη φορά με το μηχανάκι της οικογένειας, γλίστρησε στο χώμα και χτύπησε το κεφάλι του σε παγκάκι και πεζούλι.

Μεταφέρθηκε από την Φλώρινα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης σε σοβαρή κατάσταση. Πάλεψε για μέρες. Όταν όμως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς ο εγκεφαλικός θάνατος του παιδιού, ο πατέρας του σε συνεννόηση με τον μικρότερο γιο του, πήραν τη γενναία απόφαση. Να ζήσει ο δικός τους Παντελής μέσα στα σώματα ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.

«Ήταν μία ελπίδα για μένα ότι δεν χάθηκε ότι ίσως ήταν έτσι να πάει ο γιος μου για να δώσει ζωή κάπου αλλού ήταν γραφτό…Εγώ το κάνα γιατί και το παιδί μου και η γυναίκα μου ήταν άνθρωποι που δίνανε. Πιστεύω το παιδί μου θα ήθελε γιατί πάντα έδινε…Μακάρι να σκέφτονται όπως σκέφτομαι και εγώ. Είναι πολύ σκληρό πολύ δύσκολο για έναν γονιό να πάρει τέτοια απόφαση» υποστήριξε ο πατέρας του 16χρονου.

Η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης προχώρησε στην αφαίρεση των νεφρών και του ήπατος, ενώ η ομάδα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου έκανε τη λήψη της καρδιάς του. Ο Παντελής έδωσε ζωή σε τρεις ανθρώπους. Κάπου από εκεί ψηλά χαμογελά για την απόφαση του πατέρα του, γιατί έτσι έζησε τα 16 του χρόνια, Με αγάπη και δοτικότητα.

