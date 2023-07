Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Άρης: Ελπίζουμε να ησύχασε λίγο η ψυχούλα σου

Με ένα συγκινητικό σκίτσο τίμησε τον αδικοχαμένο Άλκη Καμπανό ο Α.Σ. Άρης.

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης στους 7 από τους 12 καταδικασθέντες για τη δολοφονία του 'Αλκη Καμπανού και τον τραυματισμό των δύο φίλων του.

Στους υπόλοιπους πέντε καταδικασθέντες για τη δολοφονική επίθεση, επιβλήθηκαν πολυετείς καθείρξεις.

Μετά το άκουσμα της απόφασης συγγενείς και φίλοι του Άλκη Καμπανού ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Για δίκαιη απόφαση που όμως δεν φέρνει πίσω το παιδί τους, μίλησαν οι γονείς του 19χρονου 'Αλκη Καμπανού.

Ο Α.Σ. Άρης σε μήνυμά του στα social media, ανέφερε: «Ελπίζουμε να ησύχασε λίγο η ψυχούλα σου... Η σκέψη μας (παραμένει) στους γονείς και την οικογένειά σου. Πολλοί μπορεί να τους ξεχάσουν, ο ΑΡΗΣ θα είναι δίπλα τους για πάντα».

