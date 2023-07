Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέος ρωσικός βομβαρδισμός στο Κίεβο

Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες ο τραγικός απολογισμός από την ρωσική επιδρομή στο Κίεβο.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές και πολιτικε΄ς αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ακούστηκαν εκρήξεις σε διάφορες συνοικίες.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις από τις συνοικίες Σολομιάνσκι, Σεβτσενκίβσκι, Ποντίλσκι και Νταρνίτσκι μετά τις «εκρήξεις στην πόλη», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

«Στη συνοικία Ποντίλσκι, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε πολυκατοικία, βρέθηκε πτώμα», διευκρίνισε.

Στη συνοικία Νταρνίτσκι, δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας «πτώσης συντριμμιών», έκανε γνωστό από την πλευρά του ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, επίσης μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο, δυο άνθρωποι «νοσηλεύονται» μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν είναι σαφές αν πρόκειται για τους ίδιους. Προσφέρθηκαν φροντίδες σε άλλους δύο τραυματίες επιτόπου, πρόσθεσε ο κ. Κλίτσκο.

Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε πολυκατοικία στη Σεβτσενκίβσκι και σε κτίριο στην Ποντίλσκι, πάντα σύμφωνα με τον αιρετό.

Εκρήξεις ακούστηκαν και σε άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων της Μικολάιφ (νότια), της Χμελνίτσκι (δυτικά) και της Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

