Ιεράπετρα - Ατύχημα με τζετ : Διασωληνωμένο το παιδί που τραυματίστηκε

Ώρες αγωνίας για τον αγόρι που φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο επιχειρηματίας που το νοίκιασε στον πατέρα του. Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το ατύχημα.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο ανήλικος που τραυματίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Ιουλίου στην Ιεράπετρα, όταν το τζετ σκι στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε ξύλινη κατασκευή στην παραλία του Μακρύ Γιαλού.

Το αγόρι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο.

Το παιδί με καταγωγή από τη Γερμανία τραυματίστηκε όταν ενώ επέβαινε σε τζετ σκι με τον πατέρα του, και μετά την βόλτα, κατά την επιστροφή στην παραλία αντί ο ενήλικος να ελαττώσει ταχύτητα, επιτάχυνε, με αποτέλεσμα να πέσει στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που διέθετε το όχημα.

Σύμφωνα με το λιμενικό ο εκμισθωτής των θαλασσίων μέσων αναψυχής συνελήφθη για παραβάσεις στην ασφάλεια της συγκοινωνίας και για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το ατύχημα στην Ιεράπετρα

«Ενημερώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Ιουλίου, η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας για τον τραυματισμό δύο (02) ατόμων, ενός 32χρονου ημεδαπού και ενός 10χρονου αλλοδαπού, οι οποίοι επέβαιναν σε θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) στην περιοχή Όρμου Μακρύ Γιαλού, Ιεράπετρας.

O 10χρονος, διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ ο 32χρονος, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με ιδιωτικό όχημα.

Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, συνελήφθη ο εκμισθωτής των θαλασσίων μέσων αναψυχής για παράβαση του άρθρου 291 παρ.3 του Π.Κ. (παρεμβάσεις στην ασφάλεια της συγκοινωνίας) και 314 παρ. 2 του Π.Κ.(σωματική βλάβη από αμέλεια), ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων».

