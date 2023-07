Οικονομία

Καύσωνας “Cleon” - ΕΦΚΑ: Ποια ραντεβού ακυρώνονται

Σε διευκρινίσεις για τη συναλλαγή του κοινού με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ ενόψει του επικείμενου καύσωνα, προχώρησε ο φορέας.

Συγκεκριμένα, για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και για λόγους προστασίας της υγείας τους κατά τις ημέρες που, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, προβλέπονται επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου (Πέμπτη 13 Ιουλίου και Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023), τα ραντεβού που είναι προγραμματισμένα με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ τις συγκεκριμένες ημερομηνίες από τις 12:00 έως τις 15:00, αναβάλλονται και θα επαναπρογραμματιστούν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις που τίθεται θέμα προθεσμίας.

(Σχετική εγκύκλιος: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/233/οικ.11665/12.7.2023 υπουργείου Εσωτερικών: «Μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις ημέρες του καύσωνα»)

