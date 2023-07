Παράξενα

Ραφήνα: 93χρονος οδηγός τραυμάτισε την σύζυγό του και χτύπησε αυτοκίνητα σε γκαράζ πλοίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

93χρονος προκάλεσε τροχαίο ατύχημα μέσα σε γκαράζ πλοίου. Τραυμάτισε την σύζυγό του και προκάλεσε φθορές σε άλλα οχήματα.

-

Ένα αδιανότητο περιστατικό έλαβε χώρα στη Ραφήνα με έναν 93χρονο Ελληνοαμερικανό οδηγό να προκαλεί τροχαίο ατύχημα στο γκαράζ του πλοίου.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν χθες Τετάρτη στο πλοίο Andros Queen όταν ο υπερήλικος στην προσπάθεια του να βάλει το όχημα του στο πλοίο στο λιμάνι της Ραφήνας τραυμάτισε την 92χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια τράκαρε και με άλλα οχήματα

Στην άτυχη γυναίκα, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα του πλοίου, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας “Cleon”: Εκρηκτικό “κοκτέιλ” αφόρητης ζέστης και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών

Αχαρνών: Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά

Άλκης Καμπανός - Άρης: Ελπίζουμε να ησύχασε λίγο η ψυχούλα σου