Πολιτική

Χατζηβασιλείου, Καραμέρος και Χρηστίδης για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι βουλευτές των κομμάτων διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τα θέματα της επικαιρότητας.

-

Για πλήρη ενσωμάτωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας στην ΕΛ.ΑΣ. -κάτι που σημαίνει πως καταργείται το ειδικό Σώμα το όποιο είχε δημιουργηθεί με την πρόσληψη 1.060 ειδικών φρουρών κατά την προηγούμενη περίοδο της κυβέρνησης μίλησε την Τετάρτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σύσταση έφιππης αστυνομίας πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, άμεση ήταν η αντίδραση του Μαξίμου και το "άδειασμα" στον κ. Μηταράκη.

Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών κ. Στράτος Μαυροειδάκος μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" και ανέφερε πως "μας εξέπληξε με τη δήλωσή του ο υπουργός, καθώς περιμέναμε κάτι για τους συναδέλφους ειδικούς φρουρούς που βρίσκονται σε κίνδυνο πάντα". Σχετικά με το αν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη η πανεπιστημιακή αστυνομία, ο ίδιος είπε πως "έκαναν αβλαβείς διελεύσεις έξω από τα πανεπιστήμια, όμως ποτέ δεν συνεργάστηκαν οι πρυτάνες, όπως είχαν πει".





Για το θέμα "διασταύρωσαν τα ξίφη τους" και οι:

Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής ΝΔ

βουλευτής ΝΔ Γιώργος Καραμέρος , βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Οι τρεις βουλευτές αναφέρθηκαν και στον αντίκτυπο της χθεσινής συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας αλλά και στα αποτελέσματα που θα φέρει η συνάντηση αυτή στη χώρα μας.

Ολόκληρη η συζήτησή τους:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη Καμπανού: Το χρονικό της υπόθεσης, η μαραθώνια δίκη και η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Αχαρνών: Έκρηξη στην Τεκτονική Στοά

Καύσωνας “Cleon”: Εκρηκτικό “κοκτέιλ” αφόρητης ζέστης και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών